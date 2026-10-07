Miền Trung mưa lớn, có nơi trên 500mm

Theo dự báo, từ chiều tối 7/10 đến đêm 8/10, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Từ gần sáng 8/10 đến ngày 9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Ngày 9/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Trước đó, trong ngày 7/10, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 7h đến 15h ngày 7/10 ghi nhận tại một số nơi trên 70mm, như Hương Phú (TP. Huế) 101,2mm, Tam Kỳ (TP. Đà Nẵng) 88,2mm và Bình Trị (Quảng Ngãi) 70,8mm.

Đáng lưu ý, mưa có khả năng xuất hiện cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Từ ngày 9/10, mưa lớn có xu hướng giảm dần tại khu vực chịu ảnh hưởng.

Nguy cơ lũ, lũ quét và sạt lở đất

Cùng với mưa lớn, từ ngày 7 đến 9/10, trên các sông từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Mưa lớn ở miền Trung làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. (Ảnh minh họa).

Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến TP. Huế có khả năng lên mức báo động 1-2, có sông trên báo động 2. Các sông tại TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi dao động quanh mức báo động 1.

Lúc 13h ngày 7/10, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long đạt 1,02m, cao hơn 0,02m so với báo động 1. Tình hình mưa lũ tại khu vực được dự báo có khả năng còn kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Mưa lớn, lũ có thể ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 1; riêng mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở TP. Huế và TP. Đà Nẵng ở cấp 2.

Biển động, sóng cao đến 4m

Trên biển, đêm 7/10 và ngày 8/10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng cao 2-4m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động.

Ngoài ra, nhiều vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông và Nam Biển Đông có mưa rào, dông. Trong dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Đêm 8/10 và ngày 9/10, vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc đến Đông cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2-3m, biển động. Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc đến Đông cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được cảnh báo ở cấp 2. Tàu thuyền hoạt động trong các khu vực trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.