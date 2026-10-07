Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều nơi ở tỉnh Khánh Hòa ngày 07/10/2026

Khu vực tỉnh Khánh Hòa được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy trong 6 giờ tới kể từ ngày 07/10/2026. Các hiện tượng thiên tai này đe dọa trực tiếp đến khu vực sườn dốc và các dòng suối nhỏ trên địa bàn.

Các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai trong 6 giờ tới

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, ven suối nhỏ tập trung tại một số địa bàn thuộc tỉnh Khánh Hòa gồm:

Bắc Khánh Vĩnh

Nam Ninh Hòa

Bác Ái Tây

Bác Ái Đông

Bác Ái

Anh Dũng

Lâm Sơn

Mỹ Sơn

Ninh Sơn

Cảnh báo tác động và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây chia cắt giao thông cục bộ, uy hiếp an toàn tính mạng của người dân và làm hư hỏng công trình cơ sở hạ tầng, hoa màu ở vùng hạ lưu các khe suối nhỏ hoặc ven đồi dốc dốc đứng.

Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương và người dân cần chủ động triển khai các biện pháp ứng phó:

Thường xuyên theo dõi sát diễn biến thời tiết và thông tin cập nhật trên bản đồ cảnh báo trực tuyến.

Chủ động rà soát, sơ tán khỏi các điểm có nguy cơ sụt trượt, chân ta-luy dốc hoặc mép suối có dòng chảy xiết.

Tuyệt đối không di chuyển, vớt củi hay đánh bắt cá qua các ngầm tràn, suối nhỏ khi có dòng nước lũ dâng cao.

Bản tin phát lúc 18h59 ngày 07/10/2026. Tình hình thiên tai tiếp tục được theo dõi và cập nhật trong các bản tin tiếp theo.