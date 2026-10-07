Đoàn công tác Bộ Công an kiểm tra, đôn đốc tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Xín Mần

Toàn cảnh buổi làm việc.

Dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Xín Mần được khởi công ngày 9-11-2025, tổng mức đầu tư hơn 224 tỷ đồng, quy mô 32 lớp học, gồm 9 hạng mục chính và các công trình phụ trợ, phục vụ khoảng 1.100 học sinh.

Quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn do công trình nằm ở địa bàn miền núi, xa trung tâm, điều kiện giao thông khó khăn, việc vận chuyển vật liệu, thiết bị đến công trường mất nhiều thời gian. Khu vực xây dựng có địa chất yếu, kết cấu rời rạc, xuất hiện mạch nước ngầm và xảy ra sạt lở trong quá trình thi công, ảnh hưởng đến tiến độ và phải điều chỉnh một số hạng mục để bảo đảm an toàn. Đến nay, dự án đã triển khai đồng loạt 9/9 hạng mục, khối lượng hoàn thành đạt trên 72%. Các hạng mục đang được tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11-2026.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phối hợp đôn đốc nhà thầu, tư vấn giám sát và các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm công trình hoàn thành đúng thời gian đề ra. Các đơn vị cần tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ thi công, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình; chính quyền địa phương chủ động chuẩn bị các điều kiện, học tập kinh nghiệm để vận hành hiệu quả mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh, việc Bộ Công an được giao đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện các dự án trường học tại các tỉnh biên giới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; thể hiện trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong phát triển giáo dục tại khu vực biên giới, góp phần nâng cao dân trí, tăng cường quốc phòng - an ninh, củng cố thế trận an ninh và thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đoàn công tác của Bộ công an kiểm tra tiến độ thi công tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Xín Mần, xã Xín Mần.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn kiểm tra tiến độ thi công tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Xín Mần, xã Xín Mần.

Đồng chí đề nghị nhà thầu, các đơn vị thi công khẩn trương xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thực hiện đúng cam kết về tiến độ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, bổ sung thiết bị, nhân lực có tay nghề, bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời vật tư đến công trường, không để gián đoạn thi công. Đồng thời, tăng cường cán bộ có kinh nghiệm, thành lập các tổ tăng cường, phân công rõ trách nhiệm theo dõi, đôn đốc từng dự án, bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, sớm đưa vào sử dụng.