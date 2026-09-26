Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 27/9/2026

Với tinh thần tương thân tương ái, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Chi đoàn Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực VII đã phối hợp với Đoàn Thanh niên các cơ quan tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình thiện nguyện “Cùng em đến trường năm 2026” để hướng tới những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, với tổng giá trị chương trình khoảng 25 triệu đồng.