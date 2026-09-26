Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 27/9/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu, trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút dần hoàn lưu ra phía Đông.
Thời tiết: Có mây, đêm và sáng sớm có nơi trời lạnh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Nam đến Đông Nam cấp 2. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-2792026-F5fjNJuvg.html