[Video] Bộ Xây dựng đề xuất xây mới, mở rộng gần 3.000 km cao tốc 5 năm tới

Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên đầu tư 28 dự án cao tốc dài gần 3.000 km trong giai đoạn 2026-2030, gồm xây mới và mở rộng, với tổng vốn sơ bộ khoảng 885.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch đến năm 2050, cả nước có 43 tuyến cao tốc dài khoảng 8.993 km; trong đó, 6.539 km được đầu tư trước năm 2030. Hiện khoảng 3.345 km cao tốc đã được khai thác hoặc thông xe kỹ thuật, cùng 458 km nút giao và đường dẫn.