Hơn 400 cảnh sát cơ động diễn tập chống bạo loạn ở Tây Ninh

Ngày 26/9, tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 9 (đóng tại xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh), hơn 400 cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập phương án cấp Trung đoàn năm 2026 về chống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự và bạo loạn.

Tình huống giả định được đặt tại Trung tâm phục vụ Hội nghị tỉnh X. Theo phương án, trước tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, lực lượng Cảnh sát cơ động nhanh chóng triển khai đội hình, tổ chức ngăn chặn, giải tán đám đông, bảo vệ mục tiêu và xử lý các tình huống phát sinh.

Dự và theo dõi cuộc diễn tập có bà Nguyễn Thị Thu Trinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

Đại tá Đặng Tuấn Anh - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 9, chỉ đạo diễn tập.

Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập.

Cuộc diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Các phương tiện được huy động tham gia diễn tập.

Tình huống giả định tại Trung tâm phục vụ Hội nghị tỉnh X.

Thông qua diễn tập, cán bộ, chiến sĩ được rèn luyện bản lĩnh, ý chí, tác phong và kỹ năng.

Cuộc diễn tập diễn ra với các tình huống giả định cụ thể.

Lực lượng Cảnh sát cơ động đồng loạt cơ động, triển khai phương án bảo vệ mục tiêu.

Đơn vị đồng thời đánh giá công tác chuẩn bị, tổ chức chỉ huy, thông tin liên lạc, hậu cần và kỹ thuật để kịp thời bổ sung, hoàn thiện các phương án, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng trong dịp này, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 9 tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thu Trinh trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn.