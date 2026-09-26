Trung ương Đoàn thăm Đồn Biên phòng Đất Mũi, tặng quà ngư dân nơi cực Nam

Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Tuấn Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau. Hoạt động diễn ra trong không khí tuổi trẻ cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Đồng chí Lê Hải Long, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác Thanh niên Trung ương Đoàn, thăm hỏi, động viên và trao quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi.

Tại Đồn Biên phòng Đất Mũi, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc. Đồng thời, trao 1 phần quà cho Đồn Biên phòng Đất Mũi, 25 phần quà và tiền mặt cho ngư dân, 3 phần quà cho 3 trẻ em được Đồn Biên phòng Đất Mũi đỡ đầu và 1 phần quà cho gia đình chính sách. Tổng trị giá các phần quà và tiền mặt khoảng 50 triệu đồng.

Đồng chí Phạm Tuấn Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, trao cờ, ảnh Bác và quà cho các ngư dân.

Những phần quà thể hiện sự quan tâm và tình cảm của tuổi trẻ đối với những người lính quân hàm xanh ngày đêm bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền khu vực biên giới biển.

Đoàn công tác trao quà cho ngư dân và gia đình chính sách.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động cùng lên tàu, đồng hành với ngư dân thực hiện nghi thức treo cờ Tổ quốc. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên những con tàu chuẩn bị vươn khơi không chỉ thể hiện niềm tự hào dân tộc mà còn gửi gắm tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với ngư dân đang ngày đêm bám biển, lao động sản xuất.

Đồng chí Lê Hải Long, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác Thanh niên Trung ương Đoàn, treo cờ Tổ quốc cùng ngư dân trên tàu cá.

Thông qua Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tuổi trẻ tiếp tục lan toả tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền biển, đảo. Đồng thời tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ biên phòng và ngư dân vững tâm bám địa bàn, bám biển, góp sức bảo vệ bình yên nơi cực Nam Tổ quốc./.