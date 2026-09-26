Trung ương Đoàn thăm Đồn Biên phòng Đất Mũi, tặng quà ngư dân nơi cực Nam
Trong khuôn khổ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chiều 26/9, đồng chí Lê Hải Long, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác Thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi, đồng thời cùng ngư dân thực hiện nghi thức treo cờ Tổ quốc trên tàu cá.
Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Tuấn Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau. Hoạt động diễn ra trong không khí tuổi trẻ cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).
Tại Đồn Biên phòng Đất Mũi, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc. Đồng thời, trao 1 phần quà cho Đồn Biên phòng Đất Mũi, 25 phần quà và tiền mặt cho ngư dân, 3 phần quà cho 3 trẻ em được Đồn Biên phòng Đất Mũi đỡ đầu và 1 phần quà cho gia đình chính sách. Tổng trị giá các phần quà và tiền mặt khoảng 50 triệu đồng.
Những phần quà thể hiện sự quan tâm và tình cảm của tuổi trẻ đối với những người lính quân hàm xanh ngày đêm bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền khu vực biên giới biển.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động cùng lên tàu, đồng hành với ngư dân thực hiện nghi thức treo cờ Tổ quốc. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên những con tàu chuẩn bị vươn khơi không chỉ thể hiện niềm tự hào dân tộc mà còn gửi gắm tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với ngư dân đang ngày đêm bám biển, lao động sản xuất.
Thông qua Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tuổi trẻ tiếp tục lan toả tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền biển, đảo. Đồng thời tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ biên phòng và ngư dân vững tâm bám địa bàn, bám biển, góp sức bảo vệ bình yên nơi cực Nam Tổ quốc./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/trung-uong-doan-tham-don-bien-phong-dat-mui-tang-qua-ngu-dan-noi-cuc-nam-a132748.html