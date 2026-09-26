[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 27/9/2026: Mưa có xu hướng giảm trên cả nước

Tại Bắc Bộ, trong đêm nay, khu vực này chỉ còn xuất hiện mưa vài nơi, sáng sớm mai một số nơi có thể có sương mù và sương mù nhẹ. Sang ngày mai, thời tiết Bắc Bộ ổn định hơn, trời tạnh ráo, có nắng, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, người dân cần lưu ý khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Tại Trung Bộ, do đới gió Đông tiếp tục suy yếu, mưa có xu hướng giảm dần. Trong đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn có mưa rải rác; khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế tiếp tục có mưa, có nơi xuất hiện mưa vừa. Sang ngày mai, mưa giảm rõ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế chủ yếu còn mưa vài nơi, trời có lúc nắng. Riêng duyên hải Nam Trung Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, khu vực này chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đang suy yếu nên mưa cũng có xu hướng giảm. Trong đêm nay, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vài nơi. Sang ngày mai, sáng và trưa trời nắng; chiều tối mưa quay trở lại, trong đó C

ao nguyên Trung Bộ có mưa rải rác, còn Nam Bộ tiếp tục có mưa ở nhiều nơi nhưng ít khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to.