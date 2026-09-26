Cảnh cầu Nhật Tân ùn ứ trước giờ áp dụng quy định giữ khoảng cách

VIDEO: Cầu Nhật Tân đông xe trước giờ áp dụng quy định giữ khoảng cách.

Từ 15h ngày 26/9, dòng phương tiện từ đường Võ Chí Công hướng lên cầu Nhật Tân liên tục ùn ứ. Ô tô nối đuôi nhau, di chuyển chậm tại khu vực đường dẫn lên cầu.

Tình trạng ùn tắc kéo dài đến tối 26/9. Hàng dài ô tô ken kín các làn đường Võ Chí Công hướng lên cầu Nhật Tân.

Trên cầu, mật độ phương tiện dày đặc, dòng xe liên tục phải giảm tốc để giữ khoảng cách với phương tiện phía trước.

Hình ảnh ghi nhận trên cầu Nhật Tân lúc 15h và 20h ngày 26/9 cho thấy mật độ phương tiện luôn ở mức cao, nhiều đoạn ô tô nối thành hàng dài.

Anh Hữu Huy, tài xế thường xuyên qua cầu Nhật Tân, cho biết, vào giờ cao điểm, tốc độ giữa các phương tiện thường không đồng đều. Khi xe phía trước giảm tốc đột ngột, các xe phía sau phải phanh hoặc chuyển làn để tránh bị dồn.

Theo tài xế công nghệ Văn Nam, việc giữ khoảng cách sẽ thuận lợi hơn nếu các phương tiện duy trì tốc độ ổn định. Khi xe chạy quá sát nhau, tài xế khó xử lý nếu phía trước xuất hiện tình huống bất ngờ.

CSGT khuyến cáo người dân đi đúng làn đường, tuân thủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi qua cầu Nhật Tân.

Cùng với điều chỉnh tốc độ, hệ thống vạch và biển báo khoảng cách an toàn được bổ sung trên các làn ô tô. Người điều khiển phương tiện được yêu cầu chấp hành biển báo, vạch sơn và duy trì khoảng cách an toàn.

Phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân được thí điểm trong 6 tháng, từ ngày 27/9/2026 đến hết ngày 27/3/2027.

Cầu Nhật Tân là một trong những trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực nội đô với sân bay Nội Bài và các tỉnh phía Bắc.