Vì sao Bangkok chìm trong biển nước?

Bangkok đang đối mặt với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng sau gần 48 giờ mưa lớn kéo dài từ chiều 24/9. Gần 300 mm mưa trút xuống thủ đô Thái Lan, khiến nhiều tuyến đường chìm trong biển lũ, mực nước ở các kênh rạch dâng cao và một số khu vực ngập đến ngang eo người lớn.

Ngày 26/9, chính quyền Bangkok tuyên bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ 50 quận. Thống đốc Chadchart Sittipunt cho biết lượng mưa từ cuối ngày 24/9 tạo ra khoảng 30 triệu m3 nước, trong đó khu vực phía đông Bangkok chịu ảnh hưởng nặng nề, theo Reuters.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, đặc biệt tại các khu vực thấp và ven kênh. Trong khi đó, dự báo thời tiết cho thấy Bangkok và các tỉnh lân cận vẫn có thể xuất hiện mưa lớn đến rất lớn trong ngày 26-27/9, khiến quá trình tiêu thoát nước gặp thêm nhiều khó khăn.

Kênh rạch quá tải

Theo các báo cáo quốc tế, Bangkok hứng gần 300 mm mưa trong khoảng 48 giờ. Lượng mưa lớn và kéo dài gây áp lực lên toàn bộ hệ thống cống, kênh rạch và các đường hầm thoát nước của thành phố.

Chuyên gia hàng đầu về quản lý nước tại Thái Lan Chawalit Chantararat cho biết lượng mưa khoảng 100-150 mm/ngày đang khiến hệ thống tiêu thoát nước Bangkok phải hoạt động trong điều kiện quá tải. Nước không thể tiêu thoát kịp, tiếp tục dồn vào hệ thống kênh lớn và các tuyến kênh nhỏ kết nối với nhau.

Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất là mực nước tại nhiều kênh rạch đã lên cao. Khi các kênh gần đầy, nước mưa từ đường phố không còn chảy vào hệ thống nhanh như bình thường. Nước vì thế bị giữ lại trên đường và tại các khu dân cư thấp trũng.

Người dân chật vật di chuyển trên những tuyến đường ngập nước trong lúc mưa lớn tại Bangkok (Thái Lan) ngày 26/9. Ảnh: Reuters.

Kênh Lat Phrao, khu vực gần Bang Bua, được ghi nhận đã tràn. Trong khi đó, các kênh Rangsit Prayunsak, Bang Khen, Prem Prachakorn, Saen Saep và Prawet Buri Rom đều ở mức gần sát bờ, National Thailand đưa tin.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết nhiều kênh trong thành phố đã đầy nước. Chính quyền đang phối hợp với các tỉnh lân cận để tìm cách giảm áp lực lên mạng lưới thoát nước.

Cơ quan quản lý đô thị Bangkok (BMA) cho biết các trạm bơm đang vận hành ở công suất cao, với tổng công suất khoảng 1.000-1.200 m3/s. Tuy nhiên, khi lượng nước chảy vào lớn hơn khả năng bơm và tiêu thoát trong cùng thời điểm, nước vẫn có thể tích tụ trên đường phố.

Tại nhiều khu vực, mực nước phổ biến khoảng 10-20 cm, nhưng những điểm trũng có thể ngập tới khoảng 50 cm. Một số người dân phải lội qua vùng nước cao đến ngang eo, trong khi nhiều tuyến đường bị gián đoạn giao thông.

Địa hình thấp, mưa còn tiếp diễn

Bangkok được xây dựng trên vùng đất thấp, từng là khu vực đầm lầy, và phần lớn thành phố chỉ cao khoảng 1,5 m so với mực nước biển. Đặc điểm địa hình này khiến Bangkok dễ bị ngập khi lượng mưa vượt khả năng tiêu thoát của hệ thống đô thị, theo France 24.

Thành phố có mạng lưới kênh rạch dày đặc, từng được biết đến với biệt danh "Venice của phương Đông". Trong điều kiện bình thường, các kênh giúp tiếp nhận và dẫn nước. Nhưng khi mưa lớn kéo dài, chính các kênh này cũng nhanh chóng đầy nước, làm giảm khả năng tiếp nhận thêm nước từ đường phố.

Đô thị hóa cũng làm tình hình phức tạp hơn. Nhiều bề mặt bê tông khiến nước khó thấm xuống đất, trong khi đường sá và công trình xây dựng làm thu hẹp không gian thoát nước tự nhiên. Vì vậy, mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập nhanh tại các khu dân cư thấp và khu vực ven kênh.

Lượng mưa trong tháng 9 năm nay cũng cao hơn đáng kể so với mức trung bình. Trong ngày 1-25/9, Bangkok ghi nhận 487 mm mưa, trong khi mức trung bình cùng kỳ giai đoạn 1991-2020 là gần 269 mm.

Nước ngập nhiều tuyến đường tại Bangkok sau gần 48 giờ mưa lớn liên tục. Ảnh: VCG.

Cơ quan Khí tượng Thái Lan dự báo Bangkok và các tỉnh lân cận có mưa dông trên diện rộng trong ngày 26-27/9, với mưa lớn đến rất lớn tại một số khu vực. Cảnh báo mưa lớn cũng được đưa ra tại 47 tỉnh của Thái Lan.

Theo chuyên gia quản lý nước Chawalit Chantararat, tình trạng ngập tại Bangkok và các tỉnh xung quanh có thể kéo dài đến ngày 27/9. Nếu không xuất hiện thêm mưa lớn, việc tiêu thoát nước có thể mất khoảng 2-3 ngày.

Các thông tin hiện có cho thấy nguyên nhân chính của đợt ngập là lượng nước mưa tại chỗ vượt khả năng tiêu thoát trong một số thời điểm. Chưa có dấu hiệu chính cho thấy Bangkok đang chịu một trận lũ lớn do sông Chao Phraya tràn bờ.

Chính quyền Bangkok tuyên bố tình trạng thiên tai tại cả 50 quận, đồng thời yêu cầu người dân hạn chế di chuyển qua các tuyến đường thường xuyên ngập. Khoảng 981 người được bố trí tại các điểm trú ẩn tạm thời, trong khi 36 bệnh nhân nằm liệt giường được hỗ trợ sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, sân bay quốc tế Suvarnabhumi vẫn hoạt động bình thường. Cơ quan du lịch Thái Lan khuyến cáo hành khách dự trù thêm 2-3 giờ cho việc di chuyển đến sân bay do tình trạng ngập và giao thông bị ảnh hưởng.

Bangkok chưa phải đối mặt với một trận lũ do sông lớn tràn bờ ở thời điểm này. Tuy nhiên, khi mưa lớn tiếp tục được dự báo trong những ngày tới, khả năng tiêu thoát nước vẫn là yếu tố quyết định thời gian nước rút tại thủ đô.