Thói quen shipper và sự “lệ thuộc”

Giao hàng tận nơi trở thành dịch vụ cần thiết trong đời sống hiện đại.

Giữa nhịp sống hiện đại, giao hàng tận nơi đã trở thành một dịch vụ quan trọng đối với mỗi người, mỗi nhà. Một bữa sáng, ly cà phê hay món đồ nhỏ đều có thể được đưa đến tận nơi chỉ sau vài thao tác trên màn hình... Với những người bận rộn, người làm việc theo giờ, gia đình có con nhỏ... dịch vụ giao hàng mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, sự tiện lợi ấy đang làm thay đổi cách nhiều người mua sắm, sinh hoạt và sử dụng thời gian.

Đặt hàng qua điện thoại, chỉ vài thao tác là đơn hàng được giao đến tận nhà.

Chị Nguyễn Thị Mai, phường Hạc Thành, gần như đã quen với việc đặt và nhận hàng mỗi ngày. Chị Mai cho biết: “Mình thường xuyên sử dụng dịch vụ này, như buổi trưa ở lại cơ quan, mình và đồng nghiệp sẽ gọi đồ ăn, đồ uống. Gọi chung, tính ra sẽ tiết kiệm chi phí và có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn”. Tuy nhiên, chị Mai cũng thừa nhận, từ ngày sử dụng dịch vụ bản thân bị “lười” và có phần bị phụ thuộc.

Từ một giải pháp giúp tiết kiệm thời gian, giao hàng dần trở thành lựa chọn mặc định của nhiều người. Sự thay đổi này dễ nhận thấy nhất trong những nhu cầu nhỏ của đời sống, như một bữa sáng, cốc trà sữa, đồ ăn vặt hay món hàng ở cửa hàng gần nhà cũng có thể được đặt qua ứng dụng.

Hầu hết cửa hàng đều liên kết sử dụng dịch vụ giao hàng từ các đơn vị vận chuyển.

Tuy nhiên, khi thói quen “đặt và nhận” trở nên phổ biến, shipper (người giao hàng) không chỉ đảm nhận việc vận chuyển hàng hóa mà còn vô tình trở thành “vách ngăn” giữa người mua với môi trường sống xung quanh.

Chị Lê Thị Thoa, 55 tuổi, nhân viên văn phòng, phường Hàm Rồng chia sẻ: “Những người lớn tuổi như chúng tôi vẫn thích đi chợ truyền thống, cửa hàng hay siêu thị. Đi chợ với chúng tôi, không chỉ là mua bán mà đó là văn hóa, sự giao tiếp, là sự lựa chọn bằng kinh nghiệm đời sống. Chúng tôi hỏi han, trò chuyện trước khi chọn một món hàng”. Khi mọi thứ được giao tới tận cửa, những trải nghiệm đời thường ấy đang dần mất đi, những kết nối trực tiếp trong đời sống dần thưa vắng.

Trong khi đó, với hình thức đặt hàng trực tuyến, phần lớn quá trình mua bán được thực hiện qua màn hình. Người mua không cần rời khỏi nhà, không cần trực tiếp lựa chọn tại cửa hàng và cũng không phải dành thời gian cho những tương tác vốn đi cùng việc mua sắm.

Trà sữa - một trong những thức uống được các bạn trẻ ưa chuộng và đặt ship nhiều.

Anh Nguyễn Tất Dũng, một shipper chuyên giao đồ ăn ở phường Hạc Thành, cho biết: “Mỗi ngày tôi giao khoảng 30 - 50 suất đồ ăn, thức uống, trong đó nhiều nhất là các loại trà sữa. Có đơn gần, nhưng mua nhiều, tiền ship ít, khách không muốn mất thời gian đợi nên vẫn đặt giao tận nơi".

Những đơn hàng có khoảng cách rất gần cho thấy sự tiện lợi đang tác động trực tiếp đến thói quen đi lại và mua sắm. Thay vì tự di chuyển, người dùng lựa chọn trả thêm phí giao hàng để đổi lấy sự thuận tiện và thời gian được tiết kiệm.

Đi cùng với đó là những thay đổi trong cách con người vận động và tương tác với đời sống. Khi ngày càng nhiều công việc nhỏ được thực hiện bằng thao tác trên điện thoại, việc tự đi mua giảm, việc lệ thuộc tăng lên.

Theo các chuyên gia tâm lý, tiện ích không phải là vấn đề, vấn đề mà nằm ở cách sử dụng. Công nghệ và dịch vụ giao hàng giúp cuộc sống thuận tiện hơn, nhưng nếu sự tiện lợi trở thành lựa chọn cho hầu hết nhu cầu, con người có thể hình thành tâm lý phụ thuộc, giảm vận động và ít tham gia vào những tương tác trực tiếp trong đời sống.

“Gọi ship” vì thế không chỉ là câu chuyện của một đơn hàng được giao đến tận cửa. Đằng sau sự thuận tiện ấy là sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, cách sử dụng thời gian và cả những kết nối trực tiếp vốn hiện diện trong đời sống hằng ngày.