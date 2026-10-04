Doanh nghiệp trăm tuổi Hong Kong (Trung Quốc) 'khoác áo mới' để giữ chân khách hàng

Doanh nghiệp lâu đời Hong Kong (Trung Quốc) đang thích ứng với thời cuộc bằng những cách đổi mới khác nhau. (Nguồn: SCMP)

Sự thay đổi tại nhà hàng dim sum trăm tuổi Lin Heung Lau, On Kee Dry Seafood - doanh nghiệp hải sản khô ra đời từ những năm 1930, hay Kwoon Chung Bus Holdings - doanh nghiệp vận tải thành lập năm 1948, diễn ra theo những cách khác nhau nhưng đều xuất phát từ một sức ép chung. Khách hàng đang thay đổi cách ăn uống, mua sắm và sử dụng dịch vụ, buộc các doanh nghiệp lâu đời phải tìm cách thích ứng thay vì chỉ dựa vào danh tiếng tích lũy qua nhiều thế hệ.

Giữ món cũ, tạo trải nghiệm mới

Đêm muộn, những người hâm mộ bóng đá trẻ ngồi tại Lin Heung Lau trên phố Wellington, vừa xem World Cup vừa thưởng thức những món ăn quen thuộc. Khung cảnh ấy hoàn toàn khác biệt với hình ảnh lâu nay của quán trà truyền thống, vốn gắn với những vị khách cao tuổi thường đến uống trà buổi sáng.

Có lịch sử hơn 100 năm, Lin Heung Lau bắt đầu thay đổi định hướng từ năm 2024 khi thói quen ra ngoài ăn dim sum của người tiêu dùng suy giảm. Những món ăn làm nên tên tuổi như dim sum thủ công hay không khí của một quán trà truyền thống vẫn được Lin Heung Lau giữ lại. Nhà hàng điều chỉnh không gian và cách thức thưởng thức món ăn.

Vào một số buổi tối, nhà hàng sẽ kết hợp dim sum với cocktail pha trà, DJ, nhạc điện tử và nhạc Quảng Đông, biến không gian trà sáng thành điểm tụ họp về đêm. Trong một sự kiện tháng 5/2026, khoảng 300 khách từ Gen Z đến nhóm tuổi 40-50 vừa thưởng thức há cảo, xíu mại trong xửng tre, vừa nghe nhạc và dùng đồ uống pha từ trà.

Những đêm chiếu bóng đá cũng được tổ chức theo cách tương tự. Khách vẫn ăn những món quen thuộc nhưng có thêm lý do để đến nhà hàng vào một thời điểm và trong một không gian khác.

Theo Chủ tịch Rocky Wong Hei-yan, các hoạt động này không chỉ tạo doanh thu mà còn góp phần quảng bá thương hiệu và mở thêm kênh tiếp cận khách hàng mới. Lin Heung Lau vẫn giữ văn hóa uống trà và thưởng thức dim sum truyền thống, nhưng đưa trải nghiệm ấy sang khung giờ mới, kết hợp với âm nhạc, thể thao và đồ uống để mở rộng tệp khách.

Thực khách vừa thưởng thức dim sum tại nhà hàng Lin Heung Lau ở Sheung Wan, vừa theo dõi trận Australia gặp Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup. (Nguồn: SCMP)

Trong hơn hai năm, Lin Heung Lau đã mở mới hoặc cải tạo năm địa điểm. Khoảng 95% thực đơn được sử dụng chung, song mỗi cơ sở có thêm một số món ăn hoặc thiết kế riêng. Thương hiệu vì thế vẫn giữ nguyên nét truyền thống làm nên tên tuổi, nhưng thay đổi cách tiếp cận và trải nghiệm của khách hàng.

Nếu Lin Heung Lau tập trung vào làm mới trải nghiệm khách hàng thì tại On Kee Dry Seafood, doanh nghiệp chuyên kinh doanh hải sản khô và thực phẩm cao cấp có từ những năm 1930 lại thay đổi về sản phẩm và cách vận hành.

Những thực phẩm như bào ngư, hải sâm hay chân vịt thường mất nhiều thời gian chuẩn bị, trong khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sự tiện lợi. On Kee đã tìm cách chia bào ngư thành các phần nhỏ, đóng gói riêng và có thể ăn ngay, đồng thời mở rộng sang hải sản đông lạnh, thực phẩm chế biến sẵn, súp và món tráng miệng tiện lợi.

Thay đổi rõ nhất nằm ở cách vận hành. Chỉ khoảng 5 năm trước, On Kee vẫn phụ thuộc vào ghi chép tay và máy fax, trong khi sáu cửa hàng phải xử lý khoảng 1.000 đơn trực tuyến mỗi ngày.

Sau này, thành viên thế hệ thứ tư của gia đình Henry Poon, 27 tuổi, đã thúc đẩy số hóa, dùng hệ thống quản trị để hợp nhất đơn hàng từ website và các nền tảng bên thứ ba, hỗ trợ quản lý tồn kho, đóng gói và giao hàng. Nhờ đó, năng lực xử lý đơn trực tuyến tăng lên khoảng 1.800 đơn mỗi ngày, cao hơn 80% so với trước. AI cũng được đưa vào khâu dự báo lượng hàng cho các triển lãm, rút thời gian tính toán từ vài ngày xuống còn vài phút.

Thương hiệu On Kee đã thành công trong việc giữ sản phẩm truyền thống nhưng điều chỉnh cách chế biến, bán hàng và vận hành để theo kịp nhịp của thương mại điện tử.

Để thế hệ mới thử nghiệm

Cyberport là nơi diễn ra chuyến bay trình diễn đầu tiên của phương tiện bay không người lái eVTOL tại Hong Kong. (Nguồn: SCMP)

Tại Kwoon Chung Bus Holdings, doanh nghiệp vận tải thành lập năm 1948 và sau này trở thành một trong những nhà khai thác xe buýt lớn tại Hong Kong cũng bắt đầu thay đổi theo hướng mở thêm không gian thử nghiệm bên cạnh hoạt động truyền thống.

Năm 2023, các thành viên thế hệ thứ ba Timothy và James Wong đã thúc đẩy thành lập KC Smart Mobility, công ty con tập trung vào eVTOL, xe tự hành, máy bay không người lái và dịch vụ gọi xe. Tháng 8, đơn vị này phối hợp với EHang và Cyberport thực hiện chuyến bay trình diễn một phương tiện bay không người lái hạng nặng tại Hong Kong.

Kwoon Chung dự kiến mua 30 eVTOL trị giá hơn 70 triệu HKD, dù phương tiện vẫn đang thử nghiệm và Hong Kong chưa có quy định cho hoạt động thương mại. Theo Giám đốc phát triển kinh doanh KC Smart Mobility Newton Ng, đây là khoản đầu tư trung và dài hạn, với mục tiêu đi trước để đón cơ hội khi thị trường hình thành.

Sự thay đổi cũng diễn ra ngay trong mảng truyền thống. Thay vì chỉ đặt limousine qua điện thoại, khách hàng có thể sử dụng Uber Elite, dịch vụ kết hợp phương tiện và tài xế của Kwoon Chung với nền tảng đặt xe của Uber. Theo ông Ng, nhu cầu ban đầu khá cao, cho thấy doanh nghiệp không chỉ thử nghiệm phương tiện mới mà còn thay đổi cách cung cấp những dịch vụ đang có.

Ba trường hợp cho thấy quá trình đổi mới có thể bắt đầu ở những điểm rất khác nhau. Lin Heung Lau làm mới trải nghiệm khách hàng, On Kee số hóa từ sản phẩm đến vận hành, còn Kwoon Chung mở thêm không gian cho thế hệ kế cận thử nghiệm công nghệ và mô hình dịch vụ mới.

Theo Phó giáo sư Đại học Trung văn Hong Kong Jeremy Cheng Chi-yeung, doanh nghiệp gia đình có thể chậm hơn trong việc đón nhận xu hướng mới, nhưng khi đã quyết định thay đổi, họ thường sẵn sàng dành nguồn lực đáng kể.

Winnie Peng Qian, Giám đốc Trung tâm Roger King về Doanh nghiệp gia đình châu Á và Family Office thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong cũng cho rằng đổi mới không nhất thiết phải nhanh hay triệt để. Với các doanh nghiệp đã tồn tại qua nhiều thế hệ, điều quan trọng là biết phần nào cần thay đổi để theo kịp thị trường và phần nào vẫn cần giữ lại.

Từ Lin Heung Lau, On Kee đến Kwoon Chung, không có một công thức chung cho chuyển đổi. Điểm gặp nhau là những doanh nghiệp này đều không xóa bỏ phần cốt lõi đã tạo nên tên tuổi, mà thay đổi quanh nó để thích ứng với khách hàng, công nghệ và cách kinh doanh mới.

(theo SCMP)