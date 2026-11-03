Thi đua hướng về cơ sở

Cán bộ và nhân dân xã Tùng Vài tham gia ngày thứ 7 tình nguyện - mở đường tuần tra biên giới.

Từ những mô hình thiết thực

MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã chú trọng vận động, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Các mô hình đã trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua ở khu dân cư, mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Tại thôn Bản Luốc, xã Hoàng Su Phì, mô hình trồng dưa hấu đã thu hút 20 hộ dân tham gia với diện tích 16 ha, sản lượng đạt khoảng 128 tấn/vụ, doanh thu khoảng 1,92 tỷ đồng/vụ. Từ việc liên kết sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, người dân từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập.

Cùng với phát triển kinh tế, các mô hình bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự cũng được triển khai sâu rộng. Ở thôn Càng Nộc, xã Yên Nguyên, 198/198 hộ dân ký cam kết tham gia bảo vệ môi trường, duy trì tuyến đường hoa dài 1,5 km, huy động trên 100 triệu đồng xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê” bằng năng lượng mặt trời.

Đặc biệt, trong công tác an sinh xã hội, mô hình tại thôn Thổ Bình, xã Bình An đã huy động trên 600 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để cải thiện cơ sở vật chất trường học, xây dựng đường giao thông, kéo đường nước phục vụ 45 hộ dân và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Bảo Âu phát động, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tiêu biểu là sáng kiến thay đổi vật liệu chịu lửa, điều chỉnh chiều dày tường lò thiêu Hecsi, đồng thời gia công, chế tạo tại chỗ hệ thống két rỗng chứa nước làm mát chữ A. Đây là thiết bị quan trọng trong dây chuyền sản xuất bột Sb2O3 từ quặng Antimon.

Từ những mô hình tự quản ở khu dân cư đến sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong doanh nghiệp, phong trào thi đua yêu nước đang được cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, phù hợp với từng lĩnh vực.

Ban công tác Mặt trận thôn Tân Hùng, xã Hùng Đức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Tạo sức lan tỏa

Hiện toàn tỉnh có trên 6.650 mô hình tự quản của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên các lĩnh vực. Trong đó có khoảng 1.130 mô hình phát triển kinh tế, 1.800 mô hình bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa, 1.400 mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, trên 800 mô hình an ninh trật tự, 400 mô hình an sinh xã hội, giảm nghèo và 830 mô hình chuyển đổi số.

Trong quý III/2026, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã vận động Nhân dân hiến 21.908 m2 đất, đóng góp gần 2,6 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 181 km đường bê tông, kiên cố hóa 50 km kênh mương, xây dựng 35 cầu, cống. Đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác dân vận, khả năng huy động sức dân và tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương.

Công tác chăm lo người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế cũng được quan tâm. Trong quý III/2026, từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và nguồn ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ gần 2,8 tỷ đồng cấp bù chênh lệch về nhà ở cho 281 hộ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025; hỗ trợ 900 triệu đồng xây dựng nhà mới cho 15 hộ nghèo. MTTQ cấp xã vận động gần 2,9 tỷ đồng hỗ trợ xóa 60 nhà tạm, nhà dột nát; các tổ chức chính trị - xã hội vận động hỗ trợ xóa 85 nhà tạm cho đoàn viên, hội viên nghèo.

Phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức 59 cuộc giám sát, 37 hội nghị phản biện xã hội; phối hợp tổ chức 86 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, thu hút 5.305 người tham dự, ghi nhận 392 ý kiến.

Đồng chí Nguyễn Việt Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn trọng tâm để triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình tự quản. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Qua đó, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, huy động sức mạnh và nguồn lực trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh.