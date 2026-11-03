Hơn 2,8 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' xã Thăng Bình

Lãnh đạo xã Thăng Bình tặng hoa các cá nhân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thăng Bình kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng toàn thể nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay đóng góp nguồn lực chăm lo cho người nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Hưởng ứng lời kêu gọi, các đại biểu đã trực tiếp quyên góp tại chương trình. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng các thôn cũng đăng ký hỗ trợ Quỹ Vì người nghèo.

Theo công bố tại buổi lễ, tổng nguồn lực hỗ trợ Quỹ Vì người nghèo xã Thăng Bình năm 2026 đạt hơn 2,87 tỷ đồng; trong đó, nguồn lực đăng ký hỗ trợ trong tháng cao điểm đạt 307 triệu đồng.