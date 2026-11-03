TP. Hồ Chí Minh: Thi đua đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng các công trình, dự án

TP. Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm. Trong ảnh: Dự án Trung tâm Hành chính thành phố đang triển khai thi công tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Theo đó, tại Kế hoạch số 597/KH-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh đây là phong trào thi đua trọng tâm nhằm tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành và phát huy tính sáng tạo của các tập thể, cá nhân, hộ gia đình trong việc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch là quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030).

Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ nay đến hết năm 2030. TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức sơ kết phong trào vào Quý III/2028 và tổng kết vào Quý I/2031.

Cũng theo kế hoạch, nội dung thi đua tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ lớn. Trong đó, Thủ trưởng các đơn vị phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể theo từng tháng, quý, quyết tâm đạt tỷ lệ giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao hằng năm. Song song đó, các đơn vị cần chủ động tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, tái định cư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng cũng được đặt lên hàng đầu.

TP. Hồ Chí Minh sẽ có những hình thức khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào. Trong ảnh, Dự án Khu Thương mại tự do đã được UBND thành phố ban hành quyết định thành lập. Ảnh: Quang Phương

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch là việc gắn kết quả giải ngân vốn đầu tư công với công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu hằng năm. Thành phố sẽ xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc, có mô hình, giải pháp sáng tạo đóng góp thiết thực cho phong trào.

Đối với các chủ đầu tư, tiêu chuẩn khen thưởng cấp thành phố bắt buộc là phải đạt tỷ lệ giải ngân 100% kế hoạch vốn giao hằng năm tính đến thời điểm báo cáo Bộ Tài chính. Đối với hộ gia đình, tiêu chuẩn khen thưởng dựa trên việc gương mẫu chấp hành, bàn giao mặt bằng đúng hoặc trước thời hạn và tích cực lan tỏa sự đồng thuận trong cộng đồng.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân và tham mưu điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt; Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn, đôn đốc công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trong khi đó, Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thẩm định thành tích và tham mưu công tác khen thưởng. Còn Kho bạc Nhà nước khu vực II sẽ phối hợp chặt chẽ để rút ngắn tối đa thời gian kiểm soát chi và thanh toán vốn…

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiêm túc triển khai, lồng ghép báo cáo phong trào này vào báo cáo tổng kết thi đua yêu nước trước ngày 15/12 hằng năm để kịp thời biểu dương các gương điển hình tiên tiến.