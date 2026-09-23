Thắp lửa sáng tạo cho người lao động

Dòng vốn FDI đang gia tăng, nhưng cuộc cạnh tranh thu hút dự án tại miền Bắc không còn xoay quanh quỹ đất. Nguồn cung khu công nghiệp mở rộng khiến nhà đầu tư có thêm lựa chọn, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với cả địa phương và chủ đầu tư về hạ tầng, logistics, hệ sinh thái sản xuất và khả năng đưa dự án vào vận hành.