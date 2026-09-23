Thắp lửa sáng tạo cho người lao động
Trong lao động sản xuất, mỗi sáng kiến của người lao động đều bắt nguồn từ tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và khát vọng nâng cao hiệu quả công việc. Để những ý tưởng ấy phát huy giá trị, sự đồng hành của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng, từ việc lắng nghe, ghi nhận đến khuyến khích, tôn vinh và khen thưởng kịp thời, góp phần thúc đẩy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong doanh nghiệp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thap-lua-sang-tao-cho-nguoi-lao-dong-418952.htm