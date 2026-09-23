Bảo đảm người lao động có đủ kiến thức, kỹ năng trước khi làm việc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành nội dung phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành nội dung phiên họp

Cắt giảm 1 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Theo Tờ trình dự án Luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày, việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động nhằm kịp thời xử lý những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách phát sinh từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện các yêu cầu về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh; đồng thời xử lý các nội dung có liên quan trực tiếp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Dự thảo Luật gồm 2 điều. Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Điều 2 quy định về điều khoản thi hành. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung liên quan đến 35/93 điều của Luật hiện hành, trong đó có 18 điều chỉ thay đổi tên Bộ.

Dự thảo Luật cắt giảm 1 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; cắt giảm 4 thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; đơn giản hóa 1 thủ tục khai báo máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo hướng chỉ khai báo khi đưa vào sử dụng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày Tờ trình dự án Luật

Đồng thời, chuyển 1 nhiệm vụ “tiếp nhận nội dung thống kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động” từ UBND cấp huyện về cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

Dự thảo Luật cũng sửa đổi trách nhiệm xây dựng, công bố các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng, ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động để phù hợp với Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Làm rõ nguyên tắc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Trình bày tóm tắt Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành với sự cần thiết ban hành Luật với các lý do nêu tại Tờ trình số 699/TTr-CP của Chính phủ. Dự án Luật cơ bản phù hợp với chủ trương của Đảng, Hiến pháp, bảo đảm tính tương thích với điều ước quốc tế và thống nhất với pháp luật có liên quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày tóm tắt Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật

Liên quan đến quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ phạm vi áp dụng quy định “ở những nơi chưa có tổ chức công đoàn”, nhất là đối với cơ quan, đơn vị ngoài cơ sở sản xuất, kinh doanh và cơ quan nhà nước. Trong trường hợp áp dụng đối với cơ quan nhà nước, đề nghị quy định rõ cơ chế đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Bên cạnh đó, đề nghị làm rõ cấp Công đoàn tham gia Đoàn điều tra tai nạn lao động và thoả thuận mức phụ cấp trách nhiệm của an toàn, vệ sinh viên; bổ sung thành phần thanh tra vào Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ nguyên tắc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo kết quả đánh giá rủi ro, phù hợp với vị trí việc làm, bảo đảm người lao động có đủ kiến thức, kỹ năng trước khi làm việc, nhất là người học nghề, tập nghề và thử việc; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong tổ chức, bảo đảm chất lượng huấn luyện.

Đối với công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, đề nghị đánh giá tác động của việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; việc bãi bỏ phải bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý; đồng thời, đề nghị bổ sung nguyên tắc huấn luyện đối với các công việc này và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận sự nỗ lực của Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Nội vụ đã nghiêm túc, khẩn trương xây dựng hồ sơ dự án Luật; Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã tích cực, chủ động nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội chuẩn bị Báo cáo thẩm tra sơ bộ rất toàn diện, cụ thể, bảo đảm chất lượng, có chính kiến rõ ràng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; đề nghị Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiếp tục hoàn thiện dự án Luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý một số nội dung về: huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”; quản lý máy móc, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt; trách nhiệm quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra và quyền, trách nhiệm của Công đoàn; việc phân cấp, phân quyền và cơ chế khai báo, điều tra tai nạn lao động; tổ chức thi hành.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Trên cơ sở ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội và các cơ quan của Quốc hội; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án Luật; bảo đảm hồ sơ trình Quốc hội thể hiện rõ việc tiếp thu, giải trình các vấn đề còn có ý kiến khác nhau và các nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu rà soát, hoàn thiện. Đồng thời, giao Ủy ban Văn hóa và Xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, các cơ quan có liên quan trong quá trình hoàn thiện dự án Luật.