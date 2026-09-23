ADB nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 7,8%

Tại buổi họp báo, ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam cho biết, ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 7,8% trong năm 2026 và 7,6% trong năm 2027, phản ánh kết quả tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm 2026.

Như vậy, so với mức dự báo tăng trưởng kinh tế trước đó là 7,2% trong năm nay, dự báo mới về tăng trưởng kinh tế Việt Nam của ADB cho thấy sự lạc quan hơn.

Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam (giữa) chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: LƯU THỦY

Theo báo cáo của ADB, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực trong nửa đầu năm với tổng sản phẩm trong nước tăng 8,2%, cao hơn mức 7,5% cùng kỳ năm 2025. Lạm phát năm 2026 của Việt Nam dự kiến ở mức 4,3%, tăng so với dự báo 4% công bố vào tháng 7.

ADB dự báo, thời gian tới, chính sách tiền tệ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng khi Ngân hàng Nhà nước giữ lãi suất tái cấp vốn ở 4,5%, đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời kiểm soát chặt tín dụng vào lĩnh vực rủi ro. Chính sách tài khóa cũng hỗ trợ tăng trưởng thông qua các biện pháp miễn, giảm thuế, phí.

Đầu tư dự kiến tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng trong nửa cuối năm 2026, nhờ đầu tư công, vốn FDI và đầu tư tư nhân gia tăng cho các dự án hạ tầng lớn.

Đại diện ADB tại Việt Nam trả lời các câu hỏi tại cuộc họp báo. Ảnh: LƯU THỦY

ADB cũng cảnh báo một số thách thức với kinh tế Việt Nam. Theo ông Bùi Minh Giáp, Chuyên gia Kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam, môi trường bên ngoài bất ổn và nhu cầu toàn cầu suy yếu có thể tác động đến xuất khẩu, đầu tư, đồng thời gây áp lực lên lạm phát và tỷ giá. Tăng trưởng dựa nhiều vào tín dụng để tài trợ các dự án lớn có thể làm gia tăng rủi ro thanh khoản, chênh lệch kỳ hạn và tập trung tín dụng.

Giải ngân đầu tư công vẫn chậm, trong khi tình trạng doanh nghiệp rút khỏi thị trường và khó khăn trong tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ tiếp tục kéo dài.

Để giữ vững xu hướng này và đạt được những bước tiến có chất lượng cao hơn, theo ADB, Việt Nam cần tiếp tục điều hành kinh tế vĩ mô một cách thận trọng nhằm kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định tài chính, đẩy nhanh cải cách cơ cấu, bảo đảm nền kinh tế tiếp tục mở rộng dựa vào đầu tư mang lại những cải thiện về năng suất.