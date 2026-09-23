ADB nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam

Ngày 23/9, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) công bố ấn phẩm Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO) tháng 9/2026, trong đó điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong hai năm 2026 và 2027.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục mở rộng.

Theo ADB, tăng trưởng kinh tế Việt Nam được dự báo đạt 7,8% trong năm 2026 và 7,6% trong năm 2027, phản ánh kết quả tăng trưởng vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm nay. Trước đó, tại ấn phẩm ADO tháng 7/2026, ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng 7,2% trong năm 2026 và 7% trong năm 2027.

ADB đánh giá, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh trên các lĩnh vực trong nửa đầu năm 2026. Tổng sản phẩm trong nước tăng 8,2%, cao hơn mức 7,5% cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục mở rộng, tiêu dùng trong nước tăng mạnh và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được duy trì ổn định.

Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam cho rằng, kết quả kinh tế tích cực trong nửa đầu năm cho thấy khả năng chống chịu và tiềm năng duy trì đà tăng trưởng mạnh của nền kinh tế Việt Nam. “Để giữ vững xu hướng này và đạt được những bước tiến có chất lượng cao hơn, Việt Nam cần tiếp tục điều hành kinh tế vĩ mô một cách thận trọng nhằm kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định tài chính, đẩy nhanh cải cách cơ cấu, đồng thời bảo đảm nền kinh tế tiếp tục mở rộng dựa vào đầu tư mang lại những cải thiện về năng suất”, ông Shantanu Chakraborty nhấn mạnh.

Ngày 23/9, Ngân hàng Phát triển Châu Á công bố ấn phẩm Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO) tháng 9/2026.

Việc nâng dự báo tăng trưởng, theo ADB, phản ánh nhu cầu trong nước mạnh hơn, đầu tư được đẩy nhanh và ngành chế biến, chế tạo duy trì tăng trưởng vững chắc. Cùng với triển vọng tăng trưởng cao hơn, ADB dự báo lạm phát của Việt Nam ở mức 4,3% trong năm 2026 và 4% trong năm 2027, trong bối cảnh áp lực cầu tiếp tục duy trì, trong khi chi phí năng lượng và nhập khẩu gia tăng.

Dù đánh giá triển vọng tăng trưởng ngắn hạn của Việt Nam vẫn tích cực, ADB lưu ý các rủi ro đang nghiêng về chiều hướng giảm. Trong đó, nhu cầu toàn cầu suy yếu và bất định bên ngoài gia tăng có thể gây sức ép lên tăng trưởng. Giá năng lượng tăng và điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt hơn cũng có thể làm gia tăng áp lực đối với lạm phát và tỷ giá.

Ở trong nước, tăng trưởng tín dụng nhanh có thể làm gia tăng các yếu tố rủi ro đối với hệ thống tài chính, trong khi các doanh nghiệp nhỏ vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn. Trong bối cảnh đó, ADB nhấn mạnh Việt Nam cần tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời nâng cao hiệu quả triển khai đầu tư công và phát triển sâu rộng hơn thị trường vốn.

Bên cạnh đó, việc tăng cường khu vực tư nhân và nâng cao năng suất cũng được ADB xem là những yếu tố quan trọng nhằm hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi thành quốc gia có thu nhập cao.

Ngân hàng Phát triển Châu Á dự báo, kinh tế Việt Nam tăng 7,8% năm 2026 và 7,6% năm 2027. Lạm phát dự kiến lần lượt ở mức 4,3% và 4%.