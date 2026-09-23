Sửa Luật An toàn, vệ sinh lao động: Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Ngày 23/9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Báo cáo tại phiên họp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động nhằm kịp thời xử lý những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách phát sinh từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện các yêu cầu về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải (Ảnh: Media Quốc hội).

Đồng thời, xử lý các nội dung có liên quan trực tiếp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Bên cạnh đó, kế thừa các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động còn phù hợp; chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung thực sự cần thiết, cấp bách thuộc phạm vi của dự án Luật.

Bảo đảm phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, phù hợp với tổ chức bộ máy Nhà nước và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động quản lý Nhà nước liên tục, thông suốt.

Việc sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh phải bảo đảm yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Dự án Luật tập trung vào 3 nhóm nội dung: Các quy định chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo Nghị quyết số 190/2025/QH15; các quy định về thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh theo Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP; các quy định có liên quan trực tiếp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Các vấn đề khác tiếp tục được nghiên cứu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật.

Cùng với đó, dự án Luật cắt giảm 4 thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; đơn giản hóa 1 thủ tục khai báo máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo hướng chỉ khai báo khi đưa vào sử dụng; đồng thời cắt giảm 1 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" không làm giảm yêu cầu an toàn lao động

Thẩm tra sơ bộ dự án Luật, ông Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với các nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật và đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ phạm vi áp dụng quy định "ở những nơi chưa có tổ chức công đoàn", nhất là đối với cơ quan, đơn vị ngoài cơ sở sản xuất, kinh doanh và cơ quan Nhà nước.

Trong trường hợp áp dụng đối với cơ quan Nhà nước, đề nghị quy định rõ cơ chế đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Đề nghị làm rõ cấp Công đoàn tham gia Đoàn điều tra tai nạn lao động và thoả thuận mức phụ cấp trách nhiệm của an toàn, vệ sinh viên; bổ sung thành phần thanh tra vào Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh.

Về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, ông Vinh đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ nguyên tắc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo kết quả đánh giá rủi ro, phù hợp với vị trí việc làm, bảo đảm người lao động có đủ kiến thức, kỹ năng trước khi làm việc, nhất là người học nghề, tập nghề và thử việc; đồng thời làm rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong tổ chức, bảo đảm chất lượng huấn luyện.

Đối với công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, đề nghị đánh giá tác động của việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; việc bãi bỏ phải bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý; đồng thời, đề nghị bổ sung nguyên tắc huấn luyện đối với các công việc này và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Quang cảnh phiên họp sáng 23/9 (Ảnh: Media Quốc hội).

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải bảo đảm không làm giảm yêu cầu an toàn, nhất là đối với công việc có yêu cầu nghiêm ngặt.

Xác định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với việc tổ chức và chất lượng huấn luyện; rà soát nội dung giao cho Chính phủ quy định chi tiết, không làm phát sinh trở lại điều kiện đầu tư kinh doanh, giấy phép, thủ tục không cần thiết dưới hình thức khác.

Đồng thời, hoàn thiện tác động của việc bãi bỏ và các điều kiện hiện hành và cơ chế quản lý khi chuyển sang hậu kiểm.

Trên cơ sở ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội, các cơ quan của Quốc hội.

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ của từng dự án luật, bảo đảm hồ sơ trình Quốc hội thể hiện rõ việc tiếp thu, giải trình các vấn đề còn có ý kiến khác nhau và các nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu rà soát và hoàn thiện.