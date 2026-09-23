Tập đoàn công nghệ thành lập phòng ban đặc biệt với 17 vị trí hoàn toàn do AI đảm nhiệm

Theo tờ Asahi Shimbun đưa tin ngày 22/9, tập đoàn NEC đã chính thức đưa vào hoạt động Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo và Lực lượng Lao động Doanh nghiệp vào ngày 1/8. Điểm đặc biệt nhất của phòng ban này là toàn bộ các vị trí trong hệ thống phân cấp công việc đều được giao phó cho các phần mềm trí tuệ nhân tạo tự động.

Mỗi "nhân sự" AI sẽ đảm nhận một vai trò cụ thể với lĩnh vực chuyên môn riêng biệt, điển hình như hỗ trợ bán hàng hay nâng cao hiệu suất công việc. Dù vậy, các nhân viên con người vẫn sẽ đóng vai trò then chốt trong việc đưa ra quyết định cuối cùng và giám sát chất lượng. Tập đoàn điện tử này kỳ vọng việc kết hợp sức mạnh giữa con người và trí tuệ nhân tạo sẽ giúp gia tăng đáng kể năng suất lao động.

Được đặt ngang hàng với các bộ phận quan trọng truyền thống như nhân sự và pháp chế, bộ phận AI này hoạt động với một cấu trúc gồm bốn cấp độ rõ ràng.

Hệ thống này bao gồm: trưởng phòng AI; ban giám đốc AI chịu trách nhiệm đánh giá hoạt động từ góc độ quản lý; các quản lý AI trực tiếp điều hành công việc; và cuối cùng là các nhân viên AI làm nhiệm vụ thực thi thực tế.

Đáng chú ý, phòng ban này "tuyển dụng" tổng cộng 17 nhân sự AI và tất cả đều được đặt tên giống như con người. Tiêu biểu trong số đó là nhân sự Asami Banmen, người phụ trách việc cập nhật màn hình danh sách hỗ trợ bán hàng vào mỗi buổi sáng, và nhân sự Hajime Ande với nhiệm vụ trích xuất các vấn đề kinh doanh cốt lõi từ biên bản cuộc họp.

Về quy trình vận hành, khi nhận được yêu cầu giải quyết một vấn đề kinh doanh từ nội bộ công ty, bộ phận AI sẽ tự động xử lý bằng cách tạo ra một mô hình công nghệ mới hoặc áp dụng các biện pháp phù hợp khác.

Tuy nhiên, các nhân sự ảo này chỉ được phép bắt tay vào công việc sau khi đã được NEC đào tạo kỹ lưỡng về quy tắc ứng xử, quy định nội bộ và các nguyên tắc cốt lõi của công ty. Con người luôn giữ trách nhiệm kiểm soát chất lượng bằng cách theo dõi sát sao mọi hành động của AI, đồng thời thực hiện các bước đánh giá và chốt lại quyết định cuối cùng.

Bên cạnh khả năng tự giải quyết vấn đề trong phạm vi cho phép, bộ phận này cũng sẽ yêu cầu con người can thiệp để cung cấp dữ liệu hoặc cấp quyền xét duyệt khi thực sự cần thiết.

Hiệu quả của mô hình độc đáo này đã được chứng minh qua đợt thử nghiệm kéo dài một tháng vào tháng 7. Phòng ban AI đã giúp rút ngắn thời gian cần thiết để phân tích quản lý, mô phỏng tình huống, phát hiện rủi ro và xử lý dữ liệu cho các cuộc họp cấp cao xuống chỉ còn một phần bảy so với trước đây.

Hơn thế nữa, hệ thống này còn được cấp quyền và có đủ năng lực để tự chủ động tìm kiếm các điểm nghẽn trong khâu vận hành, từ đó đề xuất ra những phương pháp cải tiến tối ưu nhất.

Khi lực lượng lao động tại nhiều quốc gia tiếp tục xu hướng thu hẹp, NEC nhìn nhận trí tuệ nhân tạo là một công cụ đắc lực để giải phóng và nâng tầm tiềm năng của con người, chứ không đơn thuần là một giải pháp để thay thế người lao động.

Với quy mô lên đến khoảng 100.000 nhân sự đang làm việc trên toàn hệ thống, gã khổng lồ công nghệ Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá tính hiệu quả cũng như nghiên cứu các vấn đề phát sinh từ mô hình phòng ban AI này.

Trong tương lai, NEC lên kế hoạch sẽ đóng gói những bí quyết vận hành và kinh nghiệm chuyên môn đúc kết được từ dự án này để cung cấp cho các công ty khách hàng và đối tác.