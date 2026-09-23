Tiếp tục xây dựng, phát triển mạng lưới phòng, chống bạo lực gia đình

Với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thời gian qua đạt những kết quả tích cực.

Bạo lực gia đình vẫn diễn biến phức tạp

Bạo lực gia đình (BLGĐ) gây nhiều hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với người bị bạo lực mà còn ảnh hưởng lâu dài đến hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của xã hội.

Các Câu lạc bộ PCBLGĐ tham gia hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống BLGĐ.

Theo Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VHTTDL) năm 2025, cả nước xảy ra 2.074 vụ BLGĐ. Một số địa phương có số vụ BLGĐ ở mức 3 con số như Phú Thọ; Tuyên Quang; Thanh Hóa; Nghệ An... Toàn quốc có 97 đối tượng bị xử lý hình sự; 109 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính...

Tại Bắc Ninh, năm qua ghi nhận 10 vụ BLGĐ. Kết quả này cho thấy sự chủ động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và các đoàn thể trong quá trình triển khai công tác gia đình nói chung, phòng, chống BLGĐ nói riêng.

Luật Phòng, chống BLGĐ năm 2022 - những điểm đáng chú ý

Luật Phòng, chống BLGĐ năm 2022 nêu rõ: BLGĐ là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. Tại khoản 1 Điều 3 Luật cũng quy định 16 nhóm hành vi BLGĐ, gồm bạo lực về tinh thần, bạo lực về thể xác và bạo lực về kinh tế, về tình dục. Đáng chú ý là khoản 2 Điều 3 Luật Phòng, chống BLGĐ quy định, những hành vi bị coi là BLGĐ không chỉ áp dụng với thành viên hiện tại trong gia đình mà còn áp dụng giữa 04 nhóm đối tượng như: Người đã ly hôn; người chung sống như vợ chồng; người là cha, mẹ, con riêng, anh, chị, em của người đã ly hôn hoặc của người chung sống như vợ chồng; người đã từng có quan hệ cha mẹ nuôi và con nuôi với nhau.

Thành viên CLB "Xây dựng gia đình 5 không 5 sạch" thôn Um Ngò, xã Tân Yên chia sẻ kỹ năng phòng, chống bạo lực, xây dựng hạnh phúc gia đình.

Khi bị hoặc phát hiện vụ việc BLGĐ, người bị bạo lực hoặc người chứng kiến cần chủ động báo tin, tố giác tới các địa chỉ sau: UBND cấp xã; Cơ quan Công an, Đồn Biên phòng; Cơ sở giáo dục nơi người bị BLGĐ là người học; Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; Người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp xã. Bên cạnh đó, từ ngày 8/9/2026, Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống BLGĐ với đầu số 117 chính thức hoạt động trên phạm vi toàn quốc, 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần, tiếp nhận tin báo, tố giác, tư vấn ban đầu và kết nối các dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực.

Một buổi sinh hoạt Câu lạc bộ PCBLGĐ bản Đồng An, xã Xuân Lương. Các thành viên trao đổi kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng giới và PCBLGĐ.

Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người có hành vi BLGĐ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp thuộc diện chịu sự điều chỉnh của quy định về kỷ luật của cơ quan, tổ chức thì còn có thể bị xem xét trách nhiệm theo quy định có liên quan.

Duy trì và nhân rộng mô hình phòng, chống BLGĐ

Nhiều năm qua, Bắc Ninh luôn chú trọng xây dựng và phát triển mạng lưới phòng, chống BLGĐ (PCBLGĐ) tại cơ sở. Theo báo cáo của Sở VHTTDL, tính đến tháng 1/2026, toàn tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố) thành lập và duy trì hoạt động được 2.436 Câu lạc bộ (CLB) “Gia đình phát triển bền vững” - mô hình PCBLGĐ theo chuẩn của Bộ VHTTDL. Bên cạnh đó, còn có các mô hình PCBLGĐ độc lập, với 1.298 Nhóm PCBLGĐ; 2.165 Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; 1.700 Đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về BLGĐ.

Trao giải thưởng Hội thi “Gia đình tài năng” và “Bữa cơm gia đình - Hương vị Kinh Bắc” tại Ngày hội Gia đình Bắc Ninh năm 2026.

Hoạt động của các mô hình PCBLGĐ này gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bình đẳng giới, xây dựng nông thôn mới và tuyên truyền về gia đình. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, phát hiện sớm nguy cơ và hỗ trợ xử lý vụ việc ngay từ cơ sở. Trong các buổi sinh hoạt, ban chủ nhiệm CLB trao đổi thông tin về PCBLGĐ, cách giải quyết các vụ BLGĐ ở thôn, tổ dân phố đến các thành viên; hướng dẫn theo dõi, nắm bắt kịp thời những gia đình có nguy cơ xảy ra bạo lực để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời. Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng thì hỗ trợ người bị BLGĐ trong những tình huống cần thiết, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và giảm thiểu hậu quả do bạo lực gây ra.

Câu lạc bộ PCBLGĐ thôn Đồng Man, xã Nghĩa Phương tìm hiểu kiến thức, kỹ năng để tự tin, tự chủ và tự bảo vệ trước nguy cơ BLGĐ.

Phòng, chống BLGĐ không chỉ là xử lý những vụ việc đã xảy ra mà quan trọng hơn là chủ động phòng ngừa, nhận diện nguy cơ, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Việc duy trì, nhân rộng các mô hình PCBLGĐ tại cộng đồng, phát huy hiệu quả địa chỉ tin cậy, các kênh tiếp nhận thông tin và Tổng đài quốc gia 117 sẽ góp phần xây dựng môi trường gia đình an toàn, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện.