Giá vàng ngày 23/9: Vàng miếng trong nước cao hơn thế giới hơn 7 triệu đồng/lượng

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Tại thị trường trong nước, giá vàng các thương hiệu đồng loạt tăng phiên sáng nay sau khi giảm mạnh hơn 1 triệu đồng/lượng hôm qua.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 23/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ ngày 23/9.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 142 triệu đồng/lượng, bán ra 145 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng so kết phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 142,5 triệu đồng/lượng và bán ra 145,5 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 142-146 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 142,3-146,3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so kết phiên hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 142,3-146,3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so kết phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 142,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 145,5 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Sau cú giảm mạnh kể từ đỉnh 190 triệu đồng/lượng thiết lập vào tháng 1 vừa qua, hiện, thị trường đã ổn định hơn, người dân cẩn trọng hơn trong các quyết định mua-bán, chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và thế giới cũng trở nên hợp lý hơn. Hiện, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng hơn 7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Tính đến 9 giờ 30 phút sáng 23/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 5,9 USD/ounce so chốt phiên hôm trước, xuống mức 4.336,9 USD/ounce.

Giá vàng thế giới sáng nay ít biến động, bớt áp lực giảm trong bối cảnh giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm 5 phiên liên tiếp. Tuy nhiên, các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục phát tín hiệu thận trọng về lạm phát, thị trường đang tăng đặt cược vào khả năng FED nâng lãi suất thêm một lần trong tháng 12.

Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm xuống mức gần 4,93% là yếu tố hỗ trợ vàng, song đồng “bạc xanh” neo ở mức cao và khả năng FED tiếp tục tăng lãi suất một lần nữa gia tăng khiến đà phục hồi của vàng bị kìm hãm.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Giá năng lượng tăng cao kể từ khi xung đột Mỹ-Iran bùng nổ vào cuối tháng 2, làm gia tăng lo ngại về lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt gây sức ép lên giá vàng. Kim loại quý này đã giảm hơn 22% kể từ mức cao kỷ lục 5.600 USD/ounce thiết lập vào tháng 1 năm nay.

Theo một số chuyên gia, mối quan hệ truyền thống giữa giá vàng và lãi suất thực đang suy yếu. Dù FED vừa tăng lãi suất và có thể tiếp tục tăng vào tháng 12, giá vàng vẫn biến động tích cực nhờ các yếu tố hỗ trợ bền vững như xu hướng giảm phụ thuộc đồng USD của các quốc gia trên thế giới, lo ngại mất giá tiền tệ và nhu cầu tích trữ từ các ngân hàng trung ương.

Sáng nay, chỉ số USD-Index neo cao ở mức 100,69 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục giảm nhẹ xuống mức 4,955%; chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều, nhà đầu tư thận trọng, chỉ số S&P 500 và Dow Jones giảm nhưng Nasdaq thiết lập kỷ lục mới; giá dầu tiếp đà giảm xuống dưới mốc 100 USD, giao dịch quanh mức 98,31 USD/thùng đối với dầu Brent và 89,56 USD/thùng với dầu WTI.