Tháo dỡ rạp Hòa Bình Đà Lạt

Rạp Hòa Bình Đà Lạt được tháo dỡ, ngày 21/9. Ảnh: nhat.quang.minh.

Khu vực rạp Hòa Bình tại khu trung tâm Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) được rào chắn những ngày qua. Hoạt động tháo dỡ diễn ra bên trong công trình, bên ngoài xuất hiện các tấm chắn với hình ảnh liên quan đến điện ảnh cùng dòng chữ "Xin chào Hòa Bình!" và thông tin về hoạt động sắp tới.

Nhiều hạng mục nội thất của rạp đã được đưa ra ngoài. Hàng ghế trong khán phòng được tháo rời, một số phần nền và kết cấu bên trong cũng được bóc dỡ. Máy móc được đưa vào phục vụ quá trình thi công.

Rạp từng có không gian khán phòng lớn với hàng ghế bố trí theo độ dốc. Sau năm 2018, rạp dừng hoạt động chiếu phim. Không gian này sau đó được sử dụng cho một số chương trình văn hóa, nghệ thuật nhưng không duy trì hoạt động thường xuyên.

Tháng 3 năm nay, không gian rạp từng được sử dụng trở lại trong một chương trình âm nhạc giao lưu giữa Đà Lạt và Daegu (Hàn Quốc).

Hình ảnh rạp Hòa Bình Đà Lạt trước khi bị tháo dỡ. Ảnh: Dustin Tiêu.

Rạp Hòa Bình được xây dựng từ năm 1952, có diện tích khoảng 643 m². Công trình do Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Lâm Đồng quản lý từ cuối năm 2005.

Trước khi được tháo dỡ, đây vẫn là một địa điểm có giá trị ký ức đối với nhiều người từng sống và đến Đà Lạt. Công trình từng xuất hiện trong nhiều hoạt động văn hóa của thành phố và được xem là một phần của khu trung tâm Hòa Bình.

Việc thay đổi công năng khu vực rạp Hòa Bình nằm trong định hướng chỉnh trang khu trung tâm Hòa Bình. Quy hoạch khu trung tâm được tỉnh Lâm Đồng công bố năm 2019, trong đó khu vực này được định hướng phát triển thành tổ hợp đa chức năng.

Theo phương án được công bố, khu đất rạp Hòa Bình có diện tích hơn 643 m² được đưa ra cho thuê để kinh doanh với thời hạn 10 năm. Giá khởi điểm được đưa ra gần 760 triệu đồng/năm.