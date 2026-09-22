Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn: Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn trao đổi với chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Phước 1.

Theo đó, KCN Tân Phước 1 có quy mô 470 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 5.936 tỷ đồng. KCN được động thổ thi công hạ tầng kỹ thuật vào ngày 17-9-2026. Theo kế hoạch, trong quý I-2027, KCN Tân Phước 1 bắt đầu thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn cùng lãnh đạo các sở, ngành tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Phước 1.

Tại chuyến thăm, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu chủ đầu tư KCN Tân Phước 1 tiếp tục bám sát các mốc tiến độ đã đề ra. Đồng thời, cố gắng triển khai đầu tư hạ tầng nhanh nhất để nhanh chóng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong quá trình triển khai, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, cần báo cáo kịp thời để tỉnh hỗ trợ, giải quyết...

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn tham quan khu vực trưng bày sản phẩm của Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn cùng Đoàn công tác có chuyến thăm và làm việc với Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam (KCN Long Giang).

Tại buổi làm việc, doanh nghiệp (DN) báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 9 tháng qua và kiến nghị liên quan đến việc lưu trú của chuyên gia người nước ngoài.

Cũng trong chương trình, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn cùng Đoàn công tác tiếp tục đến thăm và làm việc tại Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn cùng lãnh đạo các sở, ngành tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam.

KCN Long Giang có diện tích 540 ha, đã cho thuê hơn 346 ha, tỷ lệ lấp đầy 87,9%. KCN thu hút được 64 dự án đầu tư, với tổng số vốn đăng ký trên 59.518 tỷ đồng. KCN Long Giang đang tạo việc làm cho trên 35.800 lao động.

9 tháng năm 2026, doanh thu các DN trong KCN đạt hơn 88.954 tỷ đồng, tăng 15,86% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp trên 86.793 tỷ đồng, tăng 15,92% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu khoảng 2,979 tỷ USD, tăng 14,94% so với cùng kỳ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn cùng Đoàn công tác làm việc với Công ty TNHH Phát triển Khu công nghiệp Long Giang.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, rất ấn tượng với kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh tại KCN Long Giang trong thời gian qua… Tỉnh rất mong muốn DN tiếp tục nghiên cứu, mở rộng đầu tư thêm các KCN tương tự như KCN Long Giang.

Đối với các kiến nghị của DN, trước hết về mở rộng đầu tư, tỉnh luôn ủng hộ và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất theo quy định pháp luật hiện hành cũng như các điều kiện thực tế của tỉnh. Đối với vấn đề nhà ở chuyên gia, nhà ở công nhân, tỉnh cũng nhận thấy đây là nhu cầu cần được quan tâm.

Tỉnh sẽ nghiên cứu, chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với DN để xem xét hình thức đầu tư phù hợp, hiệu quả. Các nội dung liên quan đến đầu tư nhà ở cho chuyên gia và công nhân sẽ tiếp tục được trao đổi, làm rõ trong thời gian tới.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, định hướng của tỉnh là tiếp tục tập trung phát triển mạnh công nghiệp, nhất là các KCN có ngành sản xuất chế tạo, công nghiệp nặng, công nghiệp kỹ thuật cao và công nghiệp chế biến sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ của tỉnh, qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất.

Về khó khăn trong nguồn cung lao động, tỉnh cũng đã nghiên cứu và sẽ phối hợp với DN để sớm có giải pháp, bảo đảm nguồn lao động đủ về số lượng và đáp ứng yêu cầu hoạt động của các nhà máy trong KCN. Sắp tới, tỉnh sẽ giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và kết nối với các KCN, đặc biệt là KCN để triển khai.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn cùng lãnh đạo các sở, ngành tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển Khu công nghiệp Long Giang.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị DN kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc thông qua Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Công thương và các sở, ngành liên quan. Tỉnh sẽ tiếp nhận, xem xét và giải quyết trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện thuận lợi để DN phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Đồng Tháp mong muốn hình thành các khu đô thị công nghiệp tại những vị trí thuận lợi, bảo đảm đầy đủ các dịch vụ và khu chức năng phục vụ hoạt động của các KCN. Trong đó, tỉnh đặc biệt quan tâm các dịch vụ phục vụ chuyên gia, người lao động, tạo điều kiện tốt nhất để công nhân yên tâm làm việc, ổn định lâu dài, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCN…