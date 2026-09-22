[Video] Thành phố Hồ Chí Minh cắt điện, nước công trình vi phạm từ 1/10

Theo nghị quyết, Chủ tịch UBND cấp xã được quyết định ngừng điện, nước với công trình xây dựng sai quy hoạch, không phép, sai phép; công trình miễn phép nhưng thi công sai thiết kế; công trình lấn, chiếm đất hoặc vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy, môi trường. Vũ trường, karaoke không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và công trình phải phá dỡ, di dời khẩn cấp nhưng không chấp hành cũng thuộc diện áp dụng.

Biện pháp này chỉ được thực hiện khi người vi phạm đã được yêu cầu bằng văn bản dừng thi công, chấm dứt vi phạm hoặc hoạt động nhưng vẫn không chấp hành.