Xã Dương Hòa: Rà soát, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ ca hát vi phạm

Từ tuyên truyền đến tự giác khắc phục

Những ngày qua, phòng Kinh tế xã Dương Hoà phối hợp với Công an xã, các thôn trên địa bàn Cát Quế, Yên Sở tiến hành rà soát, kiểm tra 7 cơ sở kinh doanh dịch vụ ca hát xây dựng công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, không đảm bảo phòng cháy, chữa cháy.

Nội dung kiểm tra tập trung vào hiện trạng sử dụng đất, công trình xây dựng, hoạt động kinh doanh và các điều kiện liên quan đến an toàn PCCC. Qua đó, xã vừa nắm chắc tình hình, vừa tuyên truyền, hướng dẫn các chủ cơ sở thực hiện đúng quy định, nhất là đối với những trường hợp có công trình xây dựng trên đất nông nghiệp.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Dung, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Dương Hòa, quan điểm của xã là kiểm tra phải đi cùng tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cụ thể để các chủ cơ sở hiểu rõ trách nhiệm, chủ động khắc phục. Những vi phạm có thể tự tháo dỡ, hoàn trả hiện trạng được vận động thực hiện sớm, tránh để kéo dài hoặc phát sinh thêm vi phạm.

Hình ảnh cơ sở kinh doanh dịch vụ ca hát Lan Tím, tại đường Cơ đê, thôn Cát Quế 4, xã Dương Hòa, trước xử lý. Ảnh: HL

Thực tế, cách làm này bước đầu mang lại kết quả tích cực. Một số chủ cơ sở sau khi được tuyên truyền, vận động, đã chủ động dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ca hát, tháo dỡ công trình vi phạm và di dời tài sản.

Tại đường Cơ đê, thôn Cát Quế 4, cơ sở kinh doanh Lan Tím đã dừng hoạt động dịch vụ ca hát, tự tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, di dời tài sản và hoàn trả mặt bằng về hiện trạng ban đầu. Tại khu Sông Lấp, thôn Yên Sở 3, cơ sở kinh doanh Nguyễn Tuyết cũng đã dừng hoạt động dịch vụ ca hát và tháo dỡ một phần công trình vi phạm.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Dung, việc các chủ cơ sở chủ động khắc phục không chỉ giúp xử lý ngay những tồn tại được phát hiện qua kiểm tra mà còn góp phần giảm áp lực cho công tác xử lý hành chính. Quan trọng hơn, qua tuyên truyền, vận động, ý thức chấp hành các quy định về đất đai, trật tự xây dựng và PCCC từng bước được nâng lên.

Rà soát đến cùng, xử lý trường hợp chưa chấp hành

Bên cạnh những trường hợp đã chủ động khắc phục, trên địa bàn xã Dương Hòa vẫn còn một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ca hát chưa thực hiện đầy đủ yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hình ảnh cơ sở kinh doanh dịch vụ ca hát Lan Tím, tại đường Cơ đê, thôn Cát Quế 4, xã Dương Hòa, sau xử lý. Ảnh: HL

Các trường hợp được lực lượng chức năng xã Dương Hòa tiếp tục rà soát gồm: Cơ sở Mưa Bay tại khu Sông Lấp, thôn Yên Sở 4; cơ sở Phương Anh tại khu Bồ Quân, thôn Yên Sở 4; cơ sở Vọng Xưa tại khu Gò Lọc, thôn Yên Sở 4; cơ sở Nguyễn Trọng Tiến tại khu Sông Lấp, thôn Yên Sở 4 và cơ sở Hòa Bình trên đường ĐH04, thôn Cát Quế 4.

Lực lượng chức năng xã Dương Hòa yêu cầu các chủ cơ sở còn vi phạm nghiêm túc chấp hành, khẩn trương dừng hoạt động theo yêu cầu, tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, di dời tài sản và hoàn trả hiện trạng ban đầu theo quy định.

Đối với loại hình kinh doanh dịch vụ ca hát, xã cũng đặc biệt lưu ý yêu cầu bảo đảm an toàn PCCC. Các cơ sở phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định trước khi tổ chức hoạt động; những công trình không bảo đảm điều kiện an toàn hoặc xây dựng không đúng quy định phải được khắc phục.

Theo đại diện phòng Kinh tế xã Dương Hòa, quá trình kiểm tra sẽ tiếp tục được thực hiện theo hướng cụ thể, rõ từng cơ sở, từng nội dung cần khắc phục. Đối với trường hợp có tinh thần hợp tác, xã tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn để chủ cơ sở chủ động thực hiện. Trường hợp đã được tuyên truyền, yêu cầu nhưng vẫn cố tình không chấp hành sẽ được xử lý theo quy định.

Các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp, theo dõi tiến độ khắc phục, không để công trình vi phạm tiếp tục phát sinh hoặc kéo dài. Trường hợp chủ cơ sở chây ì, cố tình không thực hiện, lực lượng chức năng sẽ lập hồ sơ và áp dụng các biện pháp xử lý, cưỡng chế hành chính theo thẩm quyền, bảo đảm đúng trình tự, quy định pháp luật.