UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức cuộc làm việc rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Triển khai 21 trường nội trú tại các xã biên giới

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Nghệ An triển khai xây dựng 21 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Nghệ An đôn đốc tiến độ, chốt mốc hoàn thành 11 trường nội trú giai đoạn 2.

Giai đoạn 1 gồm 10 trường, được khởi công trong năm 2025, với tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng. Đến nay, các công trình cơ bản hoàn thành những hạng mục chính và cả 10 trường đã tổ chức khai giảng năm học mới 2026-2027.

Giai đoạn 2 gồm 11 trường, được tỉnh Nghệ An khởi công ngày 19/3/2026 tại các xã Châu Khê, Nậm Cắn, Tam Quang, Kim Bảng, Thông Thụ, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Sơn Lâm và Tiền Phong.

Tổng nhu cầu vốn dự kiến của 11 dự án giai đoạn 2 khoảng hơn 4.200 tỷ đồng. Trong năm 2026, Trung ương đã bố trí khoảng 1.700 tỷ đồng để triển khai các dự án.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả triển khai giai đoạn 1, trong đó có công tác tổ chức thi công, điều kiện dạy và học, bố trí nơi ăn, ở nội trú cho học sinh. Đồng thời, các đơn vị rà soát những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ các dự án giai đoạn 2.

7 dự án phải hoàn thành phê duyệt trước ngày 30/9

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải chia sẻ với những khó khăn mà các địa phương, đơn vị và nhà thầu đang gặp phải trong quá trình triển khai các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà thầu sau khi được lựa chọn phải cam kết tiến độ bằng văn bản với chủ đầu tư.

Theo lãnh đạo tỉnh, đây là những địa bàn có điều kiện đặc thù, thời tiết khắc nghiệt, trong khi nguồn nhân lực và điều kiện tổ chức thi công còn nhiều hạn chế, tác động trực tiếp đến tiến độ công trình.

Tuy nhiên, trước yêu cầu và sự quan tâm đặc biệt của Trung ương đối với chương trình xây dựng trường học tại khu vực biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung cao độ, chuyển mạnh từ tháo gỡ khó khăn sang tổ chức thực hiện quyết liệt, bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án.

Đối với 11 trường thuộc giai đoạn 2, các đơn vị, địa phương liên quan được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án, bố trí nguồn vốn và thực hiện giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, trong 11 dự án, có 7 dự án chưa được phê duyệt. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các dự án này phải hoàn thành việc phê duyệt trước ngày 30/9/2026.

Hoàn thành 100% trước ngày 20/8/2027

Nghệ An đặt mục tiêu hoàn thành 100% các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp thuộc giai đoạn 2 trước ngày 20/8/2027, bảo đảm đủ điều kiện đưa vào sử dụng trong năm học 2027-2028.

Để kiểm soát tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà thầu sau khi được lựa chọn phải cam kết tiến độ bằng văn bản với chủ đầu tư.

Cùng với đó, kết quả thực hiện của các nhà thầu trong giai đoạn 1, đặc biệt là khả năng bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, sẽ được tỉnh xem xét, đánh giá năng lực khi triển khai các dự án thuộc giai đoạn 2.

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm sớm hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt nội trú của học sinh tại các địa bàn biên giới của tỉnh Nghệ An.

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