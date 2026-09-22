Quảng Ninh nghiên cứu cầu Cửa Lục 10 làn xe ô tô, 2 tầng, kết hợp thương mại, du lịch

Ngày 22/9, UBND thành phố Quảng Ninh họp nghe, cho ý kiến về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Cửa Lục và một số dự án kết nối hạ tầng giao thông trọng điểm. Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, chủ trì cuộc họp.

Theo phương án nghiên cứu, dự án cầu Cửa Lục có tổng chiều dài khoảng 5,2km, gồm cầu chính, cầu dẫn và đường dẫn hai bên kết nối với quốc lộ 18 và quốc lộ 279.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu.

Cầu được đề xuất quy mô 10 làn xe ô tô. Điểm kết nối với quốc lộ 18 được nghiên cứu theo phương án nút giao khác mức đa tầng.

Riêng cầu chính dài khoảng 1,28km, được thiết kế 2 tầng. Trong đó, tầng 1 là hạ tầng công năng phục vụ thương mại, du lịch, dịch vụ.

Đơn vị tư vấn cũng đưa ra một số phương án tạo hình kiến trúc cầu Cửa Lục, theo hướng phát huy khả năng làm chủ thiết kế, công nghệ và thi công trong nước.

Đơn vị tư vấn báo cáo hướng tuyến và các phương án thiết kế dự án cầu Cửa Lục.

Cho ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, cầu Cửa Lục được kỳ vọng trở thành một trong những công trình biểu tượng, góp phần nhận diện thành phố Quảng Ninh.

Theo đồng chí Bùi Văn Khắng, cây cầu không chỉ thực hiện chức năng kết nối giao thông mà cần được nghiên cứu như một công trình kiến trúc độc đáo, có đầy đủ công năng phục vụ phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ và tổ chức các lễ hội.

Qua đó, cầu Cửa Lục phải thực sự trở thành động lực phát huy không gian phát triển của vịnh Cửa Lục, đồng thời là trung tâm kết nối các khu vực đô thị của thành phố.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I phát biểu.

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu nghe và cho ý kiến về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đại lộ Đông Tây kết nối các cầu khu vực vịnh Cửa Lục và dự án đường cao tốc nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với đường vành đai 5 khu vực thủ đô Hà Nội, sau khi có thống nhất với các sở, ngành của thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Bùi Văn Khắng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền; đồng thời rà soát các thủ tục chuẩn bị đầu tư, sẵn sàng các điều kiện triển khai dự án theo đúng quy định.