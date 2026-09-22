Chính phủ muốn bỏ thu thuế 0,2% đối với đất lấn, chiếm

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận. (Ảnh: Media Quốc hội)

Trình bày tờ trình của Chính phủ liên quan đến Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết hiện hành quy định thuế suất đối với đất lấn, chiếm là 0,2% và không áp dụng hạn mức.

“Qua tổng kết, đánh giá cho thấy hiệu quả thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với nhóm đất lấn, chiếm là thấp, số thu được còn thấp so với công sức bỏ ra, nguyên nhân xuất phát từ người nộp thuế và công tác quản lý thuế”, Thứ trưởng Lê Tấn Cận thông tin.

Theo ông Lê Tấn Cận, pháp luật về đất đai đã có quy định cụ thể về chế tài xử lý đối với hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai (trong đó có hành vi lấn, chiếm đất). Hành vi lấn, chiếm đất bị phạt hành chính và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai.

Cho rằng quy quy định thuế đối với hành vi bị nghiêm cấm là không cần thiết và kém hiệu quả trên thực tế nên Chính phủ đề xuất bỏ quy định về thuế suất đối với đất lấn, chiếm tại khoản 7 Điều 7 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, theo quy định hiện hành việc nộp thuế đối với đất lấn, chiếm này không phải là căn cứ để công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người nộp thuế đối với diện tích đất lấn, chiếm.

Do đó, đa số ý kiến Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng, trường hợp đối với thửa/diện tích đất lấn, chiếm vẫn đang sử dụng, chưa bị xử lý, thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai vẫn cần phải thu thuế đối với diện tích đất lấn, chiếm này để không thất thoát nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị tiếp tục rà soát kỹ, làm rõ mối quan hệ giữa việc thu thuế với việc xử lý thu hồi đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo pháp luật về đất đai.

“Cần bảo đảm không làm phát sinh bất hợp lý giữa người sử dụng đất hợp pháp và người có hành vi lấn chiếm, không tạo kẽ hở để lợi dụng chính sách...”, Phó Chủ tịch Quốc hội nói.