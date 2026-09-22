Sớm khép kín tuyến Phạm Hùng-Lê Đức Thọ sau nhiều năm chậm tiến độ

Các công trình xây dựng của người dân tại ngõ 255 đường Mỹ Đình đang được khẩn trương tháo dỡ.

Người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng

Những ngày này, tại khu vực xóm Gò Lẹ, ngõ 252 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình, thành phố Hà Nội, không khí tháo dỡ công trình, di chuyển đồ đạc diễn ra khẩn trương. Nhiều hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng đã chủ động phá dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Chỉ tay về phía căn nhà đang được dọn dẹp, ông Nguyễn Đình Thế, trú tại số 10, ngõ 252 đường Mỹ Đình, cho biết gia đình đang chuẩn bị chuyển đến nơi ở mới sau khi nhận đất tái định cư tại khu Cầu Diễn.

Ngôi nhà số 10 ngõ 252 đường Mỹ Đình của gia đình ông Nguyễn Đình Thế đang được gia đình ông Thế phối hợp lực lượng chức năng địa phương tháo dỡ để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án bị chậm tiến độ gần 10 năm.

Theo ông Nguyễn Đình Thế, dự án kéo dài gần 10 năm khiến nhiều căn nhà trong khu vực xuống cấp nghiêm trọng. Do nằm trong diện giải phóng mặt bằng, người dân không thể xây dựng hoặc sửa chữa nhà cửa, cuộc sống vì thế gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Đình Thế cho biết, ông và gia đình rất hài lòng với nơi tái định cư mới được chính quyền bố trí.

“Mỗi khi mưa lớn, nước bẩn từ bên ngoài tràn vào nhà, có lúc ngập gần 60cm, gây ô nhiễm và đảo lộn sinh hoạt. Dù nơi ở mới tại khu Cầu Diễn xa hơn chỗ cũ nhưng đường sá thông thoáng, gia đình được phép xây dựng nhà cửa khang trang nên chúng tôi rất phấn khởi và tự nguyện tháo dỡ để di dời”, ông Thế chia sẻ.

Việc người dân đồng thuận, chủ động di dời, tháo dỡ công trình đang góp phần quan trọng giải phóng phần mặt bằng còn vướng mắc tại ngõ 252 đường Mỹ Đình, từng là điểm nghẽn kéo dài nhiều năm của dự án.

Quyết liệt hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9/2026

Dự án đường nối Phạm Hùng-Lê Đức Thọ có chiều dài khoảng 1,12km đi qua địa giới 2 phường Mỹ Đình (Hà Nội) và Từ Liêm (Hà Nội), được khởi công từ năm 2017. Hai đầu tuyến kết nối với đường Phạm Hùng và đường Lê Đức Thọ cơ bản đã hoàn thành đầu tư. Tuy nhiên, đoạn tuyến đi qua ngõ 252 đường Mỹ Đình vẫn còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, khiến toàn tuyến chưa thể khép kín.

Dự án đường nối Phạm Hùng-Lê Đức Thọ có đoạn qua ngõ 252 đường Mỹ Đình từng là điểm nghẽn khiến toàn tuyến chưa thể khép kín.

Thông tin về công tác quản lý và tiến độ triển khai, bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Mỹ Đình, thành phố Hà Nội, cho biết địa phương đang quyết liệt triển khai các giải pháp, đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9/2026.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động người dân, chính quyền địa phương cũng đã xây dựng phương án xử lý đối với các trường hợp không chấp hành việc bàn giao mặt bằng theo quy định.

Một số căn nhà đã được tháo dỡ, để lộ phần mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền, lực lượng công an cùng các đơn vị chức năng được giao phối hợp thực hiện các bước cần thiết, trong đó có phương án cưỡng chế đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Việc đặt mốc thời gian cụ thể cho công tác giải phóng mặt bằng thể hiện quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện để các hạng mục còn lại của dự án được triển khai, qua đó sớm khép kín tuyến đường nối Phạm Hùng-Lê Đức Thọ.

Việc từng căn nhà được tháo dỡ, bàn giao mặt bằng không chỉ tạo điều kiện để đơn vị thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án, mà còn mở ra hướng giải quyết tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường kéo dài tại khu vực xóm Gò Lẹ.

Theo Ủy ban nhân dân phường Từ Liêm (Hà Nội), phường đã tổ chức bốc thăm tái định cư và bàn giao thực địa đối với các hộ trong diện giải tỏa. Trong đó 44 hộ gia đình đủ điều kiện và 51 hộ đã nhận đất thực địa.

Người dân trong ngõ 252 Mỹ Đình đang dọn chuyển nhà để bàn giao lại mặt bằng.

Việc người dân tự nguyện đẩy nhanh giải phóng mặt bằng được xem là bước chuyển quan trọng để hoàn thành tuyến đường nối Phạm Hùng-Lê Đức Thọ sau nhiều năm chậm tiến độ.

Đối với người dân nơi đây, việc di dời đến nơi ở mới cũng đồng nghĩa với cơ hội ổn định cuộc sống trong điều kiện hạ tầng tốt hơn. Những khó khăn do tình trạng nhà ở xuống cấp, không thể xây dựng, sửa chữa trong thời gian dự án kéo dài sẽ từng bước được giải quyết.

Khi đoạn tuyến qua ngõ 252 đường Mỹ Đình được xử lý hoàn toàn, tuyến đường nối Phạm Hùng-Lê Đức Thọ sẽ được thông suốt. Sự phối hợp của chính quyền địa phương cùng tinh thần trách nhiệm, đồng thuận của người dân đang tạo điều kiện để công trình sớm về đích, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực và mang lại diện mạo mới cho đời sống dân sinh sau nhiều năm chờ đợi.