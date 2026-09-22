Quảng Ngãi: Chi 80 tỷ đồng nối dài kè bảo vệ bờ biển

Theo đó, công trình được xây dựng theo lệnh khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở bờ biển, có tổng chiều dài khoảng 1.050m, hình thức kè mái nghiêng, đầu tư nối tiếp kè Kỳ Xuyên đã được xây dựng năm 2021 đến khu vực Lăng Cá Ông - Thạch Ky Điếu Tẩu.

Dự án triển khai nối tiếp kè Kỳ Xuyên hoàn thành xây dựng năm 2021. (Ảnh: Lê Danh)

Dự án có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, sử dụng ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh, được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027, trong đó phấn đấu cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình trong năm 2026.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, công trình được triển khai nhằm khắc phục tình trạng sạt lở, xâm thực bờ biển, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, các công trình hạ tầng hiện hữu. Đồng thời, góp phần ổn định đời sống và sản xuất của người dân khu vực ven biển Tịnh Khê.

Vùng dự án triển khai hiện có hơn 1.000 hộ, với gần 5.000 nhân khẩu, thuộc xã Tịnh Kỳ cũ. Tình trạng xâm thực diễn ra lâu nay, mỗi năm lấn vào đất liền từ 0,5-1m, khiến người dân phải sống trong bất an, lo lắng.

Vùng dự án triển khai hiện có hơn 1.000 hộ dân, với 5.000 nhân khẩu, thường xuyên bị triều cường, sóng lớn uy hiếp vào mùa mưa lũ. (Ảnh: Lê Danh)

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tổ chức khảo sát, lựa chọn phương án kỹ thuật tối ưu, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn. Đồng thời, các sở, ngành liên quan được giao tăng cường giám sát, bảo đảm công trình được triển khai đúng mục tiêu, đúng quy định và không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Chủ đầu tư tổ chức khảo sát thực địa, góp ý phương án xây dựng công trình. (Ảnh: Lê Danh)

Năm 2021, Quảng Ngãi bố trí 70 tỷ đồng xây dựng kè Kỳ Xuyên dài 1.050m nhằm bảo vệ bờ biển thường xuyên hứng chịu các đợt sóng lớn kết hợp triều cường vào mùa mưa lũ, đe dọa tính mạng, tài sản người dân và các công trình hạ tầng.

Nhờ có công trình kiên cố này mà hàng trăm nhà dân thôn Kỳ Xuyên đã chống chịu tốt với sóng to, triều lớn, giữ lại đất đai, nhà cửa và yên tâm sinh sống.

Không chỉ bảo vệ bờ, chống xâm thực, đường giao thông kết hợp trên đỉnh kè rộng từ 5m trở lên còn góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông địa phương, người dân đi lại thuận lợi, diện mạo vùng biển thay da đổi thịt.

Xã Tịnh Khê được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 xã: Tịnh Kỳ, Tịnh Khê, Tịnh Long, Tịnh Thiện và Tịnh Châu (thành phố Quảng Ngãi cũ). Xã có diện tích tự nhiên trên 46km2, dân số hơn 56.000 người. Sau sáp nhập, Tịnh Khê có đường bờ biển dài hơn 10km với bãi tắm Mỹ Khê nổi tiếng Quảng Ngãi.