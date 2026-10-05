Thanh Thủy đồng thuận hiến đất mở đường

Những người cao tuổi có uy tín tham gia vận động hiến đất mở đường.

Nói để dân hiểu, làm cho dân tin

Đưa chúng tôi đi trên tuyến kiệt 192, đường Dạ Lê, nơi đang được bàn giao để mở rộng đường, ông Nguyễn Đình Bình (tổ dân phố Thủy Phương 6) không giấu được sự vui mừng. Ít ai biết rằng, chỉ ít ngày trước đó, gia đình ông từng đắn đo khi đứng trước quyết định hiến 60m² đất vườn - mảnh đất có giá trị không nhỏ để hưởng ứng chủ trương hiến đất mở đường.

“Sống ở đây bao nhiêu năm, thấy đường kiệt nhỏ hẹp, hai xe máy tránh nhau cũng khó, mùa mưa thì ngập úng nên tôi hiểu nỗi khổ của bà con. Đất đai bây giờ có giá trị hơn trước, nhưng mở rộng đường là cho mình và con cháu sử dụng lâu dài. Khi cán bộ phường, tổ dân phố đến giải thích cặn kẽ về quy hoạch và lợi ích chung, gia đình tôi nhất trí ngay”, ông Nguyễn Đình Bình nói.

Không riêng gia đình ông Bình, tinh thần “vì cái chung” đang được lan tỏa ở Thanh Thủy. Tuy nhiên, hành trình tạo nên sự đồng thuận ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Thủy Phương 6 cho biết, khi mới bắt đầu triển khai, không ít hộ dân còn e ngại. Người lo thiệt thòi về quyền lợi, người băn khoăn về mốc giới, có hộ chần chừ vì đất đai là tài sản tích lũy cả đời.

“Nắm bắt được tâm lý đó, chúng tôi áp dụng phương châm “lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”. Cán bộ mặt trận phối hợp cùng các đoàn thể kiên trì đến từng nhà, không chỉ giải thích về chủ trương mà còn cùng bà con tính toán phương án tối ưu nhất. Khi người dân đã hiểu rõ mục đích sâu xa là nâng chất lượng cuộc sống cho chính họ, mọi vướng mắc đều được tháo gỡ. Nhiều hộ từ chỗ băn khoăn đã chủ động nhường đất, giao mặt bằng”, bà Nguyễn Thị Kim Oanh chia sẻ.

Phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc Nhân dân tổ dân phố Thủy Phương 6 đã tự nguyện bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án nâng cấp đường bê tông các tuyến kiệt thuộc đường Dạ Lê. Dự án có tổng chiều dài khoảng 1,05km với tổng mức đầu tư 2,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách phường. Mục tiêu của dự án không chỉ dừng lại ở việc mở rộng mặt đường mà còn hoàn thiện hệ thống thoát nước, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cục bộ, bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Để tuyến đường được thông thoáng, 20 hộ dân trên địa bàn đã gạt bỏ lợi ích riêng, tự nguyện hiến tổng cộng 2.826,6m² đất. Sự đồng thuận của các hộ dân giúp địa phương sớm có mặt bằng để triển khai công trình, đồng thời giảm bớt khó khăn trong quá trình mở rộng đường.

Nhấn mạnh về định hướng trong thời gian tới, bà Ngô Thị Ái Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Thủy khẳng định: “Cuộc vận động “Hiến đất mở đường” không đơn thuần là một dự án hạ tầng, mà là một đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng. Mục tiêu cốt lõi là làm sao để tuyên truyền rộng rãi đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa lâu dài của việc tự nguyện đóng góp công sức, đất đai để xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng”.

Cũng theo bà Ngô Thị Ái Hương, thành công bước đầu tại Thanh Thủy chính là nhờ biết phát huy tối đa vai trò chủ thể của Nhân dân - “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Khi người dân thấy mình thực sự là chủ thể của dự án, mọi rào cản đều được đẩy lùi. Việc hiến đất mở đường đã củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên làn sóng thi đua tích cực trong toàn phường.