Sự chuyển mình của phường Hoàng Liệt khi giải quyết '5 điểm nghẽn' đô thị

Với dân số khoảng 80 nghìn người, diện tích chỉ 4,04km² nên vấn đề ùn tắc giao thông và trật tự đô thị tại phường Hoàng Liệt luôn là vấn đề gây nhức nhối. Tuy nhiên, sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và ý thức chấp hành của người dân, đến nay đã có những thay đổi đáng kể.

Phong trào "Toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường hằng tuần" của phường Hoàng Liệt đã trở thành nếp sống văn hóa, gắn kết chặt chẽ với sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chính quyền, các đoàn thể thuộc MTTQ phường và hệ thống tổ dân phố. Ảnh TA

UBND phường đã xây dựng kịch bản ngày thường, ngày cao điểm, giờ cao điểm, địa điểm thường xảy ra ùn tắc để tiến hành phân luồng, ứng phó linh hoạt. Kết quả thực tế ghi nhận, không còn xảy ra ùn tắc kéo dài, tình hình giao thông trên địa bản cơ bản ổn định, các cổng trường giờ cao điểm có người phân luồng đã giải phóng nhanh mật độ người, phương tiện qua lại.

Về trật tự đô thị, phường Hoàng Liệt đã ra quân diện rộng, kẻ vạch sơn vỉa hè trên 3 tuyến đường (Nguyễn Hữu Thọ, phố Hoàng Liệt, phố Bùi Quốc Khái); phối hợp chỉnh trang vỉa hè các tuyến Ngọc Hồi, Giải Phóng, Linh Đường và các khu đô thị lớn. Đáng chú ý, địa phương đã trồng mới và thay thế 51 cây xanh, thu hồi 70 bộ cọc chống gỗ, bổ sung 176 bộ cọc thép làm thay đổi bộ mặt đô thị của phường Hoàng Liệt.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Tạ Việt Dũng, lực lượng chức năng đã giải tỏa 5 chợ tạm, chợ cóc điểm tự phát (tại ngõ 54 Ngọc Hồi, Bằng A - ngõ 123 Bằng Liệt, HH3-HH4, VP3-VP5 Linh Đường và CT3B,3C-X2 Bắc Linh Đàm). Lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 968 trường hợp, cưỡng chế tháo dỡ 9 vị trí công trình tạm, lán tạm vi phạm. Trong lĩnh vực trông giữ phương tiện, kiểm tra 63 điểm đã xử phạt 29 điểm vi phạm, đồng thời xử lý 14/17 lối đi tự mở qua đường sắt Bắc - Nam.

Về môi trường, phường Hoàng Liệt đã ký hợp đồng dịch vụ vệ sinh môi trường giai đoạn 2026-2030 với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sông Hồng từ ngày 1-3-2026. Tình trạng đổ trộm phế thải cơ bản được hạn chế; 100% không còn trường hợp sử dụng than tổ ong trong sinh hoạt và kinh doanh. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn bắt buộc phải đầu tư hệ thống xử lý chất thải đạt chuẩn. Về chống ngập úng đến nay phường Hoàng Liệt đã phê duyệt 3 dự án cải tạo hạ tầng thoát nước trọng điểm. Các khu dân cư Liên Cơ, Osaka, Tứ Kỳ đã cơ bản giải quyết dứt điểm úng bàn.

Đối với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, ngoài việc kiểm soát các quán ăn, các địa điểm bán thực phẩm tại các chợ, các khu dân cư, UBND phường phải làm tốt công tác quản lý ăn bán trú cho 16.000 học sinh trên địa bàn. Từ đầu năm học đến nay, phường Hoàng Liệt đã lập 12 đoàn, kiểm tra chặt chẽ các bếp ăn bán trú, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho 16.000 học sinh trên địa bàn.

Từ đầu năm học đến nay, phường Hoàng Liệt đã lập 12 đoàn kiểm tra các bếp ăn bán trú, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho 16.000 học sinh trên địa bàn. Ảnh AT.

Các hiệu trưởng, chủ cơ sở giáo dục đều được quán triệt công tác này, có kịch bản giải quyết các tình huống phát sinh liên quan đến sức khỏe học sinh. Các vấn đề phụ huynh trao đổi, thắc mắc đều được chính quyền, các trường học đứng ra giải quyết nhanh, gọn, công khai, minh bạch.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Bùi Thị Ngọc Thủy cho biết, sự chuyển biến lớn nhất nằm ở tinh thần tự giác của người dân. Phong trào "Toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường hằng tuần" của phường Hoàng Liệt đã trở thành nếp sống văn hóa, gắn kết chặt chẽ với sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chính quyền, các đoàn thể thuộc MTTQ phường và hệ thống tổ dân phố. Các hoạt động quản lý, giải quyết 5 điểm nghẽn đã từng bước được số hóa, tạo nền tảng hành chính minh bạch và hiệu quả, huy động sức mạnh quần chúng tham gia.

Những con số trên là minh chứng rõ ràng cho thấy Hoàng Liệt đang chuyển mình theo hướng tích cực, kỷ cương và đáng sống hơn.