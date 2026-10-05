Đề xuất mở rộng quyền sở hữu bất động sản cho người nước ngoài

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa có văn bản góp ý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trong đó đề nghị mở rộng phạm vi bất động sản mà cá nhân nước ngoài được mua, thuê mua tại Việt Nam.

Cụ thể, HoREA đề xuất cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam có thể mua, thuê mua phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng và sở hữu không quá 30% số lượng phần diện tích sàn xây dựng trong công trình.

Phương án hiệp hội đề xuất đề cập quy định này bao gồm cả căn hộ du lịch (condotel), căn hộ kết hợp văn phòng (officetel) và căn hộ dịch vụ (serviced apartment).

Hiệp hội cho rằng đề xuất này nhằm bảo đảm tính đồng bộ với quy định tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Theo nội dung được HoREA dẫn lại, dự thảo Luật Nhà ở quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư.

HoREA cũng cho rằng việc giới hạn tỷ lệ sở hữu ở mức 30% nhằm tạo điều kiện để người nước ngoài hội nhập vào cộng đồng dân cư trong nước, tránh trường hợp một tòa nhà cao tầng chỉ có người nước ngoài sinh sống.

(Ảnh minh họa: Ngọc Đẹp).

Ngoài vấn đề quyền sở hữu bất động sản của người nước ngoài, trong văn bản gửi các cơ quan chức năng, HoREA đưa ra 10 nhóm góp ý đối với dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Hiệp hội đề nghị thống nhất sử dụng các khái niệm “mua trả góp nhà ở”, “bán trả góp nhà ở” thay cho “thuê mua nhà ở”, “cho thuê mua nhà ở” tại nhiều điều, khoản của dự thảo. Theo HoREA, cách gọi này dễ hiểu và phù hợp hơn với bản chất của giao dịch.

Một đề xuất khác là mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản đối với trường hợp tổ chức, cá nhân chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất không thuộc dự án bất động sản. HoREA cho rằng cần có quy định để quản lý hoạt động này và bảo vệ quyền lợi của người mua đất nền đã có hạ tầng.

Với cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, HoREA đề nghị không bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải đăng ký kinh doanh và kê khai, nộp thuế theo quy định.

Hiệp hội cũng kiến nghị nới thời điểm chủ đầu tư được nhận tiền đặt cọc. Theo đề xuất, chủ đầu tư có thể nhận tiền đặt cọc không quá 5% giá bán khi dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư hoặc đã có thiết kế cơ sở được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và chủ đầu tư có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất.

HoREA lý giải khoản đặt cọc không quá 5% ở giai đoạn này không nên được xem là huy động vốn, đồng thời có thể giúp chủ đầu tư thăm dò nhu cầu, thị hiếu và sức mua của thị trường. Với người mua, việc chốt giá bán sớm được cho là giúp họ yên tâm hơn về giá sản phẩm.