Phường Nha Trang phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

Đến cuối quý III, UBND phường Nha Trang đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đột phá do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường giao. Đây là động lực quan trọng để phường tiếp tục phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2026.

Nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành

Năm 2026, phường Nha Trang được Tỉnh ủy giao thực hiện 4 nhiệm vụ đột phá. Đến nay, phường đã hoàn thành 3/4 nhiệm vụ. Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã ban hành đề án về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị phường và UBND phường đã ban hành kế hoạch triển khai đề án này. UBND phường cũng tổ chức lập, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt; phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư các phường Tân Lập - Lộc Thọ - Phước Tiến, TP. Nha Trang theo thẩm quyền; tiếp tục rà soát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đối với một số vị trí để kịp thời cập nhật và đồng bộ với quy hoạch chi tiết đang triển khai. Phường cũng phối hợp triển khai đầy đủ, đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá do các sở, ban, ngành chủ trì có liên quan đến địa phương khi có yêu cầu.

Cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá do Thường trực Đảng ủy phường chủ trì ngày 17-9.

Các nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cũng được phường quyết liệt đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, phường đã hoàn thành 3/10 nhiệm vụ với kết quả cao; các nhiệm vụ còn lại đang được triển khai theo tiến độ, không có nhiệm vụ quá hạn. Nổi bật, ngày 7-5, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1528 phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp xã; theo đó, phường Nha Trang được công nhận là đơn vị hành chính cấp xã loại I, hoàn thành vượt mức so với mục tiêu đô thị loại II. Phường cũng tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn; ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hiện đang triển khai tích cực.

Buổi tiếp công dân tại phường Nha Trang.

Đối với các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Đảng ủy phường giao, năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường được giao thực hiện nhiệm vụ đột phá là phối hợp tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo đảm an sinh xã hội. Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động được 229 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 16,8% so với số người tham gia năm 2025 (196 người), vượt chỉ tiêu giao 6,8%.

Trong nhóm nhiệm vụ trọng tâm, UBND phường và các đơn vị đã hoàn thành một số nhiệm vụ trước hạn. Tiêu biểu, Dự án “Thí điểm mô hình du lịch cộng đồng xanh ở làng chài đảo Bích Đầm” đã được Quỹ Môi trường toàn cầu và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc phê duyệt với ngân sách tối đa 70.000 USD, tương đương hơn 1,8 tỷ đồng. UBND phường đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường khảo sát, lấy ý kiến người dân về hoạt động du lịch gắn với sinh kế nghề cá, bảo tồn hệ sinh thái biển - đảo Hòn Mun; tổ chức vệ sinh môi trường; phối hợp với Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa quảng bá, xúc tiến du lịch…

Nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ còn lại

Thực hiện nhiệm vụ đột phá do Tỉnh ủy giao về hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm thuộc địa bàn theo đúng tiến độ, UBND phường đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06, ngày 14-4-2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn phường; rà soát tiến độ thực hiện, xác định các khó khăn, vướng mắc và kế hoạch thực hiện các dự án trong thời gian tới. Một số dự án đã có chuyển biến tích cực. Tiêu biểu, Dự án Chỉnh trang đô thị, xây dựng kè và đường dọc bờ sông Cái (Khu dân cư Cồn Tân Lập) đã phê duyệt phương án bồi thường 901/940 trường hợp bị ảnh hưởng; 39 trường hợp còn lại đã kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc nhà đất, trong đó 26 trường hợp chuẩn bị niêm yết phương án bồi thường. Nhìn chung, nhiệm vụ này được bảo đảm triển khai theo tiến độ dự án.

Các nhiệm vụ còn lại trong nhóm nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cũng đang được phường triển khai quyết liệt. Công tác cải cách hành chính của phường có nhiều tín hiệu tích cực. Các tiêu chí thành phần về giải quyết thủ tục hành chính và chuyển đổi số của phường đều đạt. Tính đến tháng 9, phường đã triển khai đầy đủ các thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính được UBND tỉnh công bố. Từ ngày 15-12-2025 đến 8-9-2026, UBND phường tiếp nhận hơn 13.400 hồ sơ trực tuyến, bằng 83,56% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, đạt chỉ tiêu giao. Bà Huỳnh Thị Minh Thư - Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường cho biết, tính đến ngày 10-9, UBND phường tiếp nhận hơn 7.300 hồ sơ tư pháp - hộ tịch; đã giải quyết hơn 7.200 hồ sơ; còn lại đang giải quyết trong hạn.

Công chức bộ phận tư pháp - hộ tịch phường trong giờ làm việc.

Các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm do Ban Thường vụ Đảng ủy phường giao cũng được tích cực triển khai. Đối với nhóm nhiệm vụ đột phá, trong 9 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường ước đạt 103,24% kế hoạch. Phường đã tiếp nhận 93 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) cho người dân Tổ dân phố Bích Đầm và đang phối hợp đo vẽ, xác minh nguồn gốc đất, phân loại, xác định các thủ tục phù hợp đối với từng hồ sơ và cấp giấy chứng nhận xong cho 1 trường hợp, phấn đấu đạt tỷ lệ phủ kín ít nhất 95% vào quý IV.

Đối với nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tính đến ngày 10-9, toàn Đảng bộ phường đã kết nạp 117/150 đảng viên, đạt 78% chỉ tiêu. 36 hồ sơ đang trong quá trình kê khai, hoàn thiện, thẩm tra, xác minh theo quy định, cơ bản đảm bảo tiến độ. Nhằm phấn đấu giải quyết dứt điểm tình trạng người lang thang, xin ăn, cơ nhỡ trên địa bàn, từ ngày 1-6 đến nay, phường đã bàn giao 19 đối tượng cho Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh. Sau sắp xếp tổ dân phố, Công an phường đã tham mưu UBND phường nhân rộng mô hình “Tổ dân phố không ma túy” tại 20 tổ dân phố mới; ra mắt mô hình "Trạm hy vọng".

Tại hội nghị rà soát tiến độ, kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2026 do Thường trực Đảng ủy phường chủ trì mới đây, ông Trần Xuân Tây - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã yêu cầu các cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công theo dõi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2026. Trong đó, chú trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; nâng cao chỉ số cải cách hành chính; đảm bảo tiến độ triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; quan tâm triển khai Dự án “Thí điểm mô hình du lịch cộng đồng xanh ở làng chài đảo Bích Đầm”; tập trung kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm...

Tính đến ngày 17-9, phường Nha Trang đã hoàn thành 3/4 nhiệm vụ đột phá do Tỉnh ủy giao, 3/10 nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Các nhiệm vụ còn lại đang triển khai đúng tiến độ. Các cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị đã hoàn thành 1/3 nhiệm vụ đột phá, 7/28 nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Đảng ủy phường giao; các nhiệm vụ còn lại đang được tiếp tục triển khai tích cực.