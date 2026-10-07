Tháng 10 - Tháng áo dài Hà Nội

Trong Tháng áo dài Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội vận động cán bộ, hội viên, nữ công chức, viên chức mặc áo dài khi đi làm hoặc tham dự các sự kiện phù hợp, đồng thời khuyến khích các hoạt động tặng áo dài cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với Tháng áo dài Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội triển khai hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và an sinh xã hội năm 2026.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế vừa là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, vừa thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc. Từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" và xã hội hóa, nhiều người nghèo, trong đó có phụ nữ, đã được hỗ trợ kịp thời để ổn định cuộc sống.

Bà Lê Kim Anh đề nghị các cấp Hội tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình phụ nữ, trẻ em yếu thế; vận động nguồn lực xây sửa mái ấm tình thương, hỗ trợ sinh kế, giới thiệu việc làm và thực hiện tốt chương trình "Mẹ đỡ đầu". Đồng thời, quan tâm chăm lo người có công, gia đình chính sách và tích cực ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" các cấp.