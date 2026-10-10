Chậm công bố hàng loạt báo cáo trái phiếu, Đầu tư Phúc Hậu bị phạt 92,5 triệu đồng

Trụ sở Ủy ban Chứng khoán nhà nước (ảnh minh họa).

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 593/QĐ-XPHC ngày 8/10/2026, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu. Thông tin quyết định được cơ quan quản lý công bố ngày 9/10/2026.

Theo nội dung công bố, Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên theo quy định.

Các tài liệu bị công bố chậm gồm báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên năm 2025 và năm 2025; báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán của các kỳ tương ứng.

Doanh nghiệp cũng chậm công bố báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên năm 2025, năm 2025; cùng báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2024, bán niên năm 2025 và năm 2025.

Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu có thông tin địa chỉ trụ sở chính tại tầng 14, tòa nhà HM Town, số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh.