Toàn cảnh chương trình nghệ thuật đặc biệt '80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội'

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm – Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19-10-1946 / 19-10-2026) và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 / 10-10-2026).

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức, diễn ra tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu, phường Hoàn Kiếm. Chương trình kết hợp âm nhạc, hợp xướng, múa, hoạt cảnh, hình ảnh tư liệu và công nghệ trình diễn hiện đại.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long cùng nhiều nghệ sĩ. Kịch bản được xây dựng theo hướng kết hợp những giá trị nghệ thuật truyền thống với cách thể hiện hiện đại, đưa câu chuyện lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chương trình nghệ thuật “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô, từ những ngày Hà Nội đứng lên giành chính quyền, 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô, chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” đến hình ảnh người chiến sĩ trong cuộc sống hôm nay.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được kết cấu thành ba chương. Chương I, “Hà Nội đứng lên”, khắc họa những dấu mốc lịch sử tiêu biểu của lực lượng vũ trang Thủ đô trong hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Chương II, “Bài ca chiến sĩ Thủ đô”, tập trung làm nổi bật hình tượng người chiến sĩ Thủ đô qua các thời kỳ. Chương III, “Hà Nội - Nơi bình yên tỏa sáng”, mở ra hình ảnh một Hà Nội hòa bình, văn minh, hiện đại, nơi sự bình yên được gìn giữ bằng tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến của lực lượng vũ trang và sự chung tay của mỗi người dân.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, hình ảnh người chiến sĩ Thủ đô được khắc họa qua nhiều giai đoạn lịch sử, từ những năm tháng chiến đấu bảo vệ thành phố đến thời bình, khi lực lượng vũ trang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, hỗ trợ nhân dân và góp phần xây dựng Thủ đô.

Điểm nhấn của chương trình là các tác phẩm âm nhạc gắn với lịch sử cách mạng, tình yêu Hà Nội và hình tượng người chiến sĩ.

Những ca khúc quen thuộc như “Người Hà Nội”, “Bài ca chiến sĩ Thủ đô”, “Đi giữa lòng dân”, “Bài ca Hà Nội – Hà Nội niềm tin hy vọng”, “Hát mãi khúc quân hành” và “Vì nhân dân quên mình” lần lượt xuất hiện.

Vẫn là những ca khúc quen thuộc nhưng được hoà âm, phối khí mang âm hưởng hiện đại hơn nhưng không giảm đi sự hào hùng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” cũng là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Thủ đô đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc và bình yên của nhân dân.

Đồng thời, chương trình cũng khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống, gìn giữ hòa bình và chung tay xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại.

Việc ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại đã giúp các câu chuyện lịch sử trở nên sống động, gần gũi hơn bao giờ hết với công chúng trẻ. Những hình ảnh tư liệu đắt giá hòa quyện cùng hiệu ứng ánh sáng tân tiến đã tạo nên màn trình diễn mãn nhãn cả về thị giác lẫn thính giác.

Dưới ánh đèn sân khấu lung linh, thế hệ trẻ Hà Nội mang đến những vũ điệu sôi động, dạt dào năng lượng. Đó là nhịp đập của một Hà Nội đang vững vàng hội nhập, không ngừng vươn mình phát triển cùng đất nước.

Việc kết hợp âm nhạc, múa, hợp xướng, hoạt cảnh và hình ảnh tư liệu góp phần tái hiện những trang sử hào hùng bằng hình thức biểu diễn gần gũi với công chúng, khán giả trẻ. Qua đó, chương trình hướng đến việc bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống cách mạng và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử của Thủ đô.

Không chỉ là hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng các ngày kỷ niệm lớn, “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” còn là dịp tri ân những thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh và cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.