Phú Thọ: Đổi mới phương thức quản lý, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp

Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chú trọng đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Huyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Yên ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong duy trì sản xuất, tạo việc làm và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động trên địa bàn phường.

Tại phường Vĩnh Yên, địa phương xác định phát triển thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư và hoàn thiện hạ tầng là những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025 - 2030. Phường phấn đấu thu ngân sách đạt 670 tỷ đồng, thu hút 1.700 tỷ đồng vốn đầu tư xã hội, hỗ trợ hơn 200 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Cùng với đó, phường Vĩnh Yên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao trách nhiệm cán bộ trong giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 99,9%. Công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng và đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng được quan tâm triển khai.

Hiện phường Vĩnh Yên có 1.414 doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng và dịch vụ, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Phường Vĩnh Yên có 1.414 doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng và dịch vụ.

Tại buổi gặp mặt doanh nghiệp được tổ chức ngày 10/10, lãnh đạo phường Vĩnh Yên ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong duy trì sản xuất, tạo việc làm và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động trên địa bàn phường.

Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần IONONE Việt Nam cho biết: Với sự quan tâm, hướng dẫn kịp thời của chính quyền địa phương giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động, ổn định sản xuất, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và chăm lo đời sống người lao động.

Cùng quan điểm, ông Phùng Xuân Thùy, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án DIC miền Bắc đánh giá, việc đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính, chủ động lắng nghe và phối hợp tháo gỡ vướng mắc của chính quyền phường Vĩnh Yên tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường liên kết, phát huy trách nhiệm cộng đồng

Tại xã Tam Dương Bắc, việc thành lập Hội Doanh nghiệp xã khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2030, mở thêm kênh kết nối giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Hoàng Long Biên, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nghiệp xã Tam Dương Bắc khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Hội Doanh nghiệp xã Tam Dương Bắc ra mắt nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), với chủ đề "Doanh nghiệp đồng hành - Tam Dương Bắc phát triển", gồm 34 thành viên. Ông Đinh Văn Thủy, Giám đốc Công ty Cổ phần Pronova Group, giữ chức Chủ tịch Hội.

Không chỉ góp phần tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác, Hội Doanh nghiệp xã còn là đầu mối tiếp nhận kiến nghị, phản ánh khó khăn của doanh nghiệp, giúp chính quyền nắm bắt tình hình và nâng cao hiệu quả hỗ trợ.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp còn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội. Tại lễ ra mắt, Hội Doanh nghiệp xã Tam Dương Bắc trao 60 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học; các cơ quan, đơn vị đóng góp thêm 45 triệu đồng, nâng tổng số tiền ủng hộ lên 105 triệu đồng.

Thời gian tới, Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng đối thoại và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Sự đồng hành của chính quyền cùng tinh thần đổi mới, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bích Huệ