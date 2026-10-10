Phó Chủ tịch Quốc hội: Để nông dân hưởng lợi thực chất từ chuỗi giá trị cà phê Sơn La

Phát triển vùng nguyên liệu chất lượng cao, xanh và bền vững

Tối 10/10, Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo.

Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La.

Các đại biểu tham dự khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt cho biết, Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai có ý nghĩa quan trọng; là dịp để quảng bá, nâng cao giá trị, khẳng định vị thế của cà phê Arabica Sơn La trên thị trường trong nước và quốc tế. Lễ hội đồng thời tôn vinh người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê và các tổ chức, doanh nghiệp đã đồng hành với sự phát triển của ngành cà phê Sơn La.

Thông qua lễ hội, tỉnh Sơn La mong muốn truyền tải thông điệp, Sơn La không chỉ hướng tới việc đưa hạt cà phê đi xa hơn, mà còn quyết tâm nâng cao giá trị của hạt cà phê, xây dựng thương hiệu mạnh hơn và đưa những giá trị đặc sắc của người Sơn La đến gần hơn với thế giới người tiêu dùng trên toàn cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt phát biểu khai mạc lễ hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho rằng, để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh Sơn La sẽ cùng với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người trồng cà phê trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Thứ nhất, phát triển vùng nguyên liệu cà phê theo hướng chất lượng cao, xanh và bền vững. Trong đó, Sơn La sẽ tiếp tục rà soát, tổ chức sản xuất theo quy hoạch, lựa chọn các giống phù hợp, nâng cao chất lượng vườn cây, áp dụng quy trình canh tác tiên tiến, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và đất, bảo vệ môi trường sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời nâng cao chất lượng từ khâu trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản đến chế biến. Song song đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc, bảo đảm sản phẩm cà phê Sơn La đáp ứng yêu cầu ngày càng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường trong nước và quốc tế.

Thứ hai, đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Ông Nguyễn Đình Việt cho rằng, tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực chế biến, phát triển các sản phẩm cà phê rang xay, cà phê đặc sản, cà phê chất lượng cao có giá trị gia tăng lớn.

Thứ ba, xây dựng và bảo vệ thương hiệu cà phê Arabica Sơn La.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La cho biết, thương hiệu không chỉ được tạo dựng bằng tên gọi hay hình ảnh quảng bá mà phải được khẳng định bằng chất lượng ổn định, nguồn gốc rõ ràng, uy tín trong kinh doanh và trách nhiệm đối với khách hàng. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, bảo hộ nhãn hiệu, phát triển thương mại điện tử và mở rộng các kênh phân phối.

UBND tỉnh Sơn La cũng khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động tiếp cận thị trường quốc tế, tham gia các hội chợ, triển lãm, cuộc thi chuyên nghiệp và các diễn đàn cà phê uy tín; tăng cường hợp tác với các nhà rang xay chuyên nghiệp, chuyên gia, tổ chức quốc tế nhằm nâng cao chất lượng, hoàn thiện sản phẩm và khẳng định bản sắc riêng của Arabica Sơn La. Xây dựng thương hiệu cà phê Arabica Sơn La thành tài sản có giá trị, được bảo vệ và phát triển lâu dài, không ngừng nâng cao uy tín, vị thế của sản phẩm trên thị trường.

Thứ tư, lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực, khoa học và công nghệ làm nền tảng. Phát triển ngành hàng cà phê phải gắn với nâng cao thu nhập, tạo việc làm ổn định, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là đồng bào các dân tộc tại các vùng trồng cà phê.

Thứ năm, tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư và mở rộng kết nối quốc tế. Tỉnh Sơn La luôn xác định doanh nghiệp, nhà đầu tư là lực lượng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế. Tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải thiện thủ tục hành chính, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết triển khai các dự án phát triển vùng nguyên liệu, chế biến, logistics, xây dựng thương hiệu và phân phối sản phẩm cà phê.

Bên cạnh đó, Sơn La mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan trung ương, sự hợp tác của các địa phương, sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng cà phê Sơn La.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt mong muốn, thông qua mùa lễ hội: “hãy để mỗi hạt cà phê Arabica Sơn La không chỉ mang hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc mà còn mang theo uy tín, trí tuệ, bản sắc văn hóa và khát vọng vươn lên của con người Sơn La”. Đồng thời mong muốn, Lễ hội Cà phê Sơn La sẽ trở thành điểm hẹn thường xuyên của các nhà sản xuất, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và những người yêu cà phê; là nơi kết nối cơ hội hợp tác, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, mở ra những hướng đi mới cho ngành hàng cà phê của tỉnh.

Để nông dân hưởng lợi thực chất từ chuỗi giá trị cà phê Sơn La

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình lễ hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, cà phê là một trong những ngành nông sản chủ lực có vị trí quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam; trở thành một trong những sản phẩm tiêu biểu của nông nghiệp Việt Nam và góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu.

Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 5,62 tỷ USD và lập kỷ lục 8,92 tỷ USD vào năm 2025; trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 6,54 tỷ USD. Tuy nhiên, ngành cà phê Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết như giá trị gia tăng của sản phẩm chế biến sâu chưa tương xứng với tiềm năng, liên kết chuỗi chưa bền vững, chất lượng và truy xuất nguồn gốc cần tiếp tục được nâng cao. Chưa kể, các thị trường nhập khẩu ngày càng khắt khe về môi trường, yêu cầu phát triển xanh và yêu cầu sản xuất có trách nhiệm.

Vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thành công của ngành cà phê trong giai đoạn tới không thể chỉ đo bằng diện tích, sản lượng hay kim ngạch xuất khẩu, mà phải được đo bằng giá trị gia tăng, bằng chất lượng, thương hiệu, thu nhập của người nông dân và mức độ bền vững của cả chuỗi giá trị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 không chỉ quảng bá sản phẩm cà phê Sơn La nói riêng mà còn giới thiệu rộng rãi sản phẩm cà phê Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Những năm qua, Sơn La đã đẩy mạnh phát triển vùng trồng cà phê, đưa cà phê trở thành một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh, gắn với sinh kế của người dân, với doanh nghiệp, với hợp tác xã và với hình ảnh của Sơn La.

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh và đánh giá cao cách tiếp cận đúng đắn của tỉnh Sơn La, đó là không chạy theo mở rộng diện tích bằng mọi giá, mà chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và tính bền vững từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế cà phê theo chuỗi giá trị.

Trong giai đoạn phát triển mới, người tiêu dùng không chỉ quan tâm sản phẩm có ngon hay không, mà còn quan tâm sản phẩm được sản xuất ở đâu, bằng phương thức nào, có thân thiện với môi trường hay không và người sản xuất có được hưởng lợi một cách công bằng hay không. Những yêu cầu đó đang đặt ra nhiều thách thức đối với ngành cà phê Sơn La trong thời gian tới.

Trước giờ khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã tham quan các gian hàng cà phê. Ảnh: Quang Khánh

Đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao giá trị sản phẩm cà phê Sơn La, đặc biệt cà phê Arabia Sơn La, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị, tỉnh Sơn La cần phát triển chuỗi giá trị cà phê theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững; trong đó ưu tiên gắn kết chặt chẽ vùng nguyên liệu với chế biến, logistics, thương mại và thị trường; lấy doanh nghiệp làm hạt nhân liên kết, hợp tác xã làm cầu nối và người nông dân là chủ thể. Bảo đảm liên kết thực chất, minh bạch và hài hòa lợi ích, không để người nông dân đứng ngoài chuỗi giá trị do chính mình tạo ra.

Song song đó, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực nâng cao chất lượng. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu, Sơn La cần đẩy mạnh nghiên cứu, canh tác thích ứng biến đổi khí hậu, quản lý vùng trồng, số hóa dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải, bảo vệ rừng, phát triển kinh tế tuần hoàn. “Cà phê Sơn La muốn đi xa phải đi bằng con đường sản xuất có trách nhiệm. Các bộ, ngành trung ương cần đồng hành cùng Sơn La xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng, đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng chỉ đạo.

Cũng theo Phó Chủ tịch Quốc hội, trong giai đoạn phát triển mới, Sơn La cần đẩy mạnh chế biến sâu và nâng cao giá trị thương hiệu. Không thể dừng lại ở xuất khẩu nguyên liệu, Sơn La cần phát triển mạnh cà phê rang xay, cà phê hòa tan, cà phê đặc sản và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đồng thời tiếp tục bảo vệ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cà phê Sơn La. Mục tiêu cuối cùng là bán chất lượng, thương hiệu, bán câu chuyện và giá trị chứ không chỉ bán sản lượng.

Trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026, UBND tỉnh Sơn La giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức "Hội nghị kết nối giao thương cà phê Arabica Sơn La năm 2026". Sự kiện ý nghĩa này nằm trong chuỗi hoạt động thuộc khuôn khổ Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026, hướng tới mục tiêu đẩy mạnh công tác quảng bá, tìm kiếm thị trường cũng như kết nối các doanh nghiệp thu mua, phân phối, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cà phê Sơn La tại thị trường trong nước lẫn quốc tế.