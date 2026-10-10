Việc chuyển từ tư duy quản lý "cho phép" sang "khuyến khích, tạo điều kiện" cho đảng viên làm kinh tế tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tư duy phát triển. Không chỉ giải phóng các nguồn lực tiềm ẩn, chủ trương này còn mở ra không gian kinh tế mới gắn liền với cơ chế kiểm soát quyền lực minh bạch, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam. Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Phạm Thị Hồng Điệp, Phó Trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội xoay quanh vấn đề này.