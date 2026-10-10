Samsung dự báo lợi nhuận quý III tăng gần 9 lần nhờ cơn sốt chip AI

Samsung Electronics dự kiến ghi nhận lợi nhuận hoạt động quý III/2026 đạt 107,4 nghìn tỷ won (khoảng 80,17 tỷ USD), tăng gần 9 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực chính đến từ nhu cầu chip nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu chưa theo kịp tốc độ đầu tư hạ tầng công nghệ.

Theo số liệu ước tính Samsung công bố ngày 8/10, doanh thu quý III của tập đoàn dự kiến đạt 195 nghìn tỷ won, tăng 127% so với cùng kỳ. Mức lợi nhuận hoạt động ước tính cũng cao hơn dự báo 106,1 nghìn tỷ won của LSEG.

Theo Reuters, đây là quý thứ tư liên tiếp Samsung ghi nhận lợi nhuận hoạt động tăng mạnh. Tình trạng thiếu hụt chip nhớ kéo dài từ năm ngoái, khi làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI vượt quá khả năng cung ứng, đã đẩy giá linh kiện lên cao. Samsung và Micron đều nhận định tình trạng mất cân đối cung cầu có thể kéo dài đến năm 2028.

Chip nhớ AI trở thành động lực tăng trưởng

Sự bùng nổ của mảng bán dẫn, đặc biệt là bộ nhớ băng thông cao (HBM) phục vụ xử lý dữ liệu AI, đóng góp phần lớn vào kết quả kinh doanh của Samsung. Theo các nhà phân tích, sản lượng chip HBM bán ra của Samsung trong quý III tăng gần 50% so với quý trước, giúp tập đoàn thu hẹp khoảng cách với đối thủ đồng hương SK Hynix.

Trong bối cảnh nhu cầu chip phục vụ AI tiếp tục tăng, nguồn cung hạn chế đã tạo điều kiện để các nhà sản xuất bán dẫn hưởng lợi từ mặt bằng giá linh kiện cao. Theo dữ liệu được nêu trong các báo cáo phân tích, biên lợi nhuận gộp của mảng bán dẫn Samsung đã vượt 80%. Tuy nhiên, giá chip tăng cũng tạo ra sức ép ngược đối với những mảng kinh doanh sử dụng linh kiện bán dẫn của tập đoàn.

Mảng di động chịu áp lực chi phí linh kiện

Mảng thiết bị di động của Samsung ghi nhận mức lỗ lớn hơn dự kiến, vượt 1 tỷ USD, do chi phí mua linh kiện bán dẫn tăng mạnh, thu hẹp biên lợi nhuận. Trong khi đó, hoạt động gia công chip tiếp tục chịu lỗ vì chi phí cố định cao và tỷ lệ sử dụng công suất dây chuyền chưa tối ưu. Tình hình được kỳ vọng cải thiện trong các quý tới khi nhu cầu sản xuất tăng lên.

Diễn biến này cho thấy lợi ích từ chu kỳ tăng giá chip không phân bổ đồng đều giữa các mảng kinh doanh của Samsung. Trong khi bộ phận bán dẫn hưởng lợi từ giá bán cao, những mảng sử dụng chip làm đầu vào lại phải đối mặt với chi phí tăng.

Cổ phiếu giảm nhẹ trước lo ngại đà tăng giá chip chững lại

Dù dự kiến đạt lợi nhuận hoạt động kỷ lục, cổ phiếu Samsung vẫn giảm 0,2%. Nhà đầu tư thận trọng trước khả năng đà tăng giá chip hạ nhiệt trong quý tới, cùng sức ép cạnh tranh từ các doanh nghiệp Trung Quốc và biến động tỷ giá đồng won.

Samsung cho biết sẽ công bố báo cáo tài chính chi tiết theo từng mảng kinh doanh vào ngày 29/10. Báo cáo này sẽ cung cấp thêm cơ sở để đánh giá mức đóng góp của mảng bán dẫn cũng như tác động của chi phí linh kiện đến các hoạt động kinh doanh còn lại của tập đoàn.