Chi phí nhập nhiên liệu của Campuchia tăng gần 54% trong 9 tháng đầu năm

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Theo thông tin từ Bộ Thương mại Campuchia đưa ra ngày 9/10, tổng kim ngạch nhập khẩu dầu diesel, xăng và khí đốt của nước này đã đạt 2,82 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng mạnh 53,8% so với mức 1,84 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu chi tiết cho thấy Campuchia đã chi 1,47 tỷ USD cho dầu diesel trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu xăng tăng 76% lên mức 1,04 tỷ USD, trong khi chi phí nhập khẩu khí đốt tăng 23%, đạt 314 triệu USD.

Ông Thong Mengdavid, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc-ASEAN thuộc Đại học Công nghệ và Khoa học Campuchia, cho rằng sự gia tăng đột biến này là kết quả của sự kết hợp giữa các yếu tố trong nước và quốc tế.

Ông nhận định sự gia tăng trong sản xuất công nghiệp, việc mở rộng mạng lưới giao thông và logistics, cùng nhu cầu sử dụng điện tăng cao là những động lực chính dẫn đến sự gia tăng này.

Cũng theo dữ liệu trên, giá bán lẻ xăng thường ở mức 5.150 riel (1,27 USD)/lít, tăng 33,7% so với mức giá trước khi xảy ra xung đột tại Trung Đông. Trong khi đó, giá dầu diesel đạt 5.650 riel (1,39 USD)/lít, tăng mạnh 46,7%.

Hiện tại, Campuchia hoàn toàn phụ thuộc vào việc nhập khẩu các sản phẩm dầu khí do quốc gia Đông Nam Á này vẫn chưa khai thác các trữ lượng dầu và khí đốt ngoài khơi của mình./.