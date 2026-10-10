Đưa AI vào giải quyết công việc hành chính ở cấp xã

Giảng viên Trung tâm Phát triển phần mềm (SDC) – Đại học Đà Nẵng tập huấn AI cho cán bộ xã Bình Minh.

Ngày 10/10, Trung tâm Phát triển phần mềm (SDC) – Đại học Đà Nẵng tổ chức tập huấn kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giải quyết công việc hành chính cho 200 cán bộ, công chức và người tham gia công tác tại UBND xã Bình Minh (Quảng Ngãi).

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Quang Sự, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành tại địa phương; đồng thời cho rằng việc nâng cao năng lực số, chủ động tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là AI, có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao hiệu quả xử lý công việc và chất lượng phục vụ người dân.

Theo ông Sự, trong bối cảnh chuyển đổi số được đẩy mạnh đến cấp cơ sở, AI mở ra nhiều khả năng hỗ trợ cán bộ, công chức xử lý thông tin, soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ hành chính thường ngày. Việc trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ này góp phần đổi mới phương thức làm việc, hướng đến nền hành chính hiệu quả, linh hoạt và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

200 cán bộ, công chức và người tham gia công tác tại UBND xã Bình Minh (Quảng Ngãi) được tập huấn AI.

TS Nguyễn Hà Huy Cường, Giám đốc Trung tâm Phát triển phần mềm Đại học Đà Nẵng, cho biết việc tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại địa phương không chỉ nhằm chuyển giao kiến thức, kỹ năng công nghệ mà còn giúp đơn vị nắm bắt sát hơn nhu cầu thực tiễn của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Theo TS Cường, ứng dụng AI trong công việc hành chính cần bắt đầu từ những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực hằng ngày, giúp cán bộ giảm thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng tham mưu và từng bước đổi mới phương thức phục vụ người dân. Quan trọng hơn, việc sử dụng AI cần đi đôi với kiểm chứng thông tin, bảo đảm an toàn dữ liệu và trách nhiệm của cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.