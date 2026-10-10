Nghề luật sư: Không chỉ chờ tranh chấp mới vào cuộc

Ngày 9/10/2026, Chi bộ Đoàn Luật sư thành phố Quảng Ninh được công bố thành lập với 25 đảng viên; luật sư Lê Cao Long giữ chức Bí thư, luật sư Vũ Hữu Quý giữ chức Phó Bí thư. Dấu mốc này trước Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam 10/10 đặt ra yêu cầu nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh và chuẩn mực nghề nghiệp trước những đòi hỏi mới của đất nước.

Chi bộ Đoàn Luật sư thành phố Quảng Ninh được thành lập với 25 đảng viên; luật sư Lê Cao Long được chỉ định giữ chức Bí thư, luật sư Vũ Hữu Quý giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Từ bảo vệ quyền lợi đến mở rộng cơ hội tiếp cận công lý

Với nhiều người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, hành trình bảo vệ quyền lợi có thể bắt đầu từ những việc tưởng chừng đơn giản: hiểu đúng quy định, chuẩn bị hồ sơ và gửi kiến nghị đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Thiếu thông tin hoặc không biết bắt đầu từ đâu, quyền lợi chính đáng cũng có thể khó được bảo vệ trên thực tế.

Luật sư Vũ Hữu Quý chia sẻ về trách nhiệm của người hành nghề luật sư trong bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là những người yếu thế trong xã hội.

Luật sư đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân xác minh hồ sơ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét những dấu hiệu bất thường theo quy định pháp luật.

Hoạt động của luật sư không chỉ giới hạn trong tranh tụng tại Tòa án, mà còn bắt đầu từ việc tiếp nhận đề nghị trợ giúp, rà soát hồ sơ và hướng dẫn người dân thực hiện quyền kiến nghị. Với người khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn, sự hỗ trợ kịp thời còn góp phần tháo gỡ rào cản về thông tin, thủ tục, mở rộng cơ hội tiếp cận công lý.

Một môi trường pháp lý công bằng, minh bạch không chỉ bảo vệ người dân mà còn tạo niềm tin cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, khuyến khích sáng tạo và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Liêm chính để đồng hành cùng phát triển

ThS. luật sư Phan Khắc Nghiêm, Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH NPK Quốc tế, chia sẻ về bản lĩnh, sự liêm chính và trách nhiệm của luật sư trong nhận diện, ngăn ngừa rủi ro pháp lý, bảo vệ khách hàng trên cơ sở thượng tôn pháp luật.

ThS. luật sư Phan Khắc Nghiêm, Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH NPK Quốc tế, chia sẻ: “Có những việc làm được trong nghề chỉ người trong cuộc biết. Một rủi ro được ngăn từ sớm, một chứng cứ được kiểm tra đến cùng, một lời từ chối khiến mình mất khách hàng nhưng giữ được sự ngay thẳng”.

Trong nền kinh tế ngày càng phức tạp, tư vấn pháp lý không chỉ giúp xử lý tranh chấp mà còn nhận diện rủi ro trước khi hậu quả xảy ra. Một ý kiến đúng lúc có thể giúp doanh nghiệp tránh sai sót, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và cân nhắc trách nhiệm với người lao động, cộng đồng, môi trường.

Tri thức chỉ tạo ra giá trị bền vững khi đi cùng liêm chính. Luật sư cần đủ năng lực đưa ra giải pháp, đủ độc lập để đánh giá vấn đề trên căn cứ pháp luật và đủ bản lĩnh nói rõ cả những điều khách hàng không muốn nghe. Bảo vệ khách hàng không có nghĩa là hợp thức hóa mọi lựa chọn; đồng hành cùng phát triển không thể tách rời trách nhiệm tuân thủ pháp luật.

Từ ngày 1/10/2026, Quảng Ninh là một trong những địa phương triển khai thí điểm chế định luật sư công. Lực lượng này thực hiện nhiệm vụ pháp lý trong khu vực công, góp phần tư vấn, xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động của cơ quan nhà nước, bảo vệ lợi ích công và phòng ngừa rủi ro. Trong bối cảnh các dự án, chính sách phát triển đòi hỏi ngày càng cao về tính minh bạch và tuân thủ pháp luật, việc nâng cao năng lực pháp lý từ sớm có ý nghĩa thiết thực.

Luật sư Diệp Năng Bình trân trọng những người trẻ kiên định với con đường trở thành luật sư, không ngừng rèn luyện bản lĩnh, giữ vững niềm tin và theo đuổi những giá trị tốt đẹp của nghề.

Ở góc nhìn của người làm nghề, luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn Luật sư TP.HCM) bày tỏ sự trân trọng những người trẻ kiên định lựa chọn con đường luật sư ngay từ khi mới ra trường. Theo luật sư, đây là hành trình đòi hỏi sự kiên trì, bản lĩnh và niềm tin vào những giá trị mình theo đuổi.

Luật sư Diệp Năng Bình mong những người trẻ luôn giữ được ngọn lửa với nghề, không ngừng học hỏi, rèn luyện, giữ vững sự chính trực và lòng tin vào những điều đúng đắn, ngay cả khi con đường phía trước còn nhiều thử thách.

Dù làm việc trong khu vực công hay hành nghề độc lập, luật sư đều cần góp phần phòng ngừa vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Uy tín của nghề không được tạo nên bằng những tuyên ngôn lớn, mà bằng chất lượng của từng ý kiến pháp lý, sự công tâm trong từng vụ việc và những nguyên tắc không bị đánh đổi. Đó là cách người luật sư đưa pháp luật trở thành điểm tựa cho người dân và quá trình phát triển của đất nước.