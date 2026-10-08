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Theo số liệu thống kê, trong tháng 8/2026, thủ đô của Hàn Quốc đã thu hút được 1,72 triệu lượt du khách nước ngoài đến thăm, tăng 23,3% so với mức 1,4 triệu lượt khách của cùng kỳ năm ngoái. Kéo theo đó, chi tiêu bằng thẻ tín dụng của du khách tại Seoul cũng tăng 59,9%, đạt mức 7,78 nghìn tỷ won (tương đương khoảng 5,8 tỷ USD).

Các lĩnh vực mà du khách quốc tế chi tiêu bằng thẻ tín dụng chiếm tỷ trọng lớn nhất là lĩnh vực mua sắm với 46,6%, tiếp theo là lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe với 23,8%, thực phẩm và đồ uống với 13,2%, và chỗ ở với 10,4%.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cũng công bố số liệu cho biết, số lượng du khách quốc tế đến nước này trong 8 tháng năm 2026 đạt mức 15,05 triệu lượt, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng trong 8 tháng vừa qua, chi tiêu qua thẻ tín dụng của du khách nước ngoài trong lĩnh vực du lịch đạt 14.018 tỷ won, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét theo quốc gia, mức tăng trưởng khách du lịch đến từ Đài Loan đặc biệt nổi bật trong 8 tháng vừa qua khi tăng 32,2% so với cùng kỳ, trong khi du khách Nhật Bản tăng 17,5%. Tại các thị trường Đông Nam Á, Philippines ghi nhận lượng khách đến Hàn Quốc cao nhất với 454.000 lượt, tiếp theo là Việt Nam (407.000 lượt), Indonesia (295.000 lượt).

Số lượng du khách quốc tế đến Hàn Quốc trong 8 tháng năm 2026 đạt mức 15,05 triệu lượt. Ảnh: Korea Herald

Theo nhận định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, tháng 10 là "tháng du lịch của Hàn Quốc" - thời điểm lượng khách quốc tế tăng cao, quốc gia này sẽ tiến hành rà soát kỹ các thủ tục nhập cảnh. Từ cấp thị thực và làm thủ tục tại sân bay, cảng biển, cho đến đẩy mạnh hoạt động tiếp thị gắn với văn hóa mang tính “thương hiệu Hàn Quốc” để thu hút du khách từ nay cuối năm.

Theo nghiên cứu gần đây về du lịch Hàn Quốc của Yanolja Research, số lượng du khách Việt Nam đến Hàn Quốc tăng trưởng ổn định. Động lực là sự lan tỏa của văn hóa Hàn Quốc, khi các chỉ số tìm kiếm thông tin liên quan nội dung này ghi nhận mức tăng trưởng 2 chữ số từ thị trường Việt Nam.

Dự kiến lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng trong các tháng tới, do giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 11 là mùa "ngắm lá vàng, lá đỏ" - thời điểm được du khách yêu thích nhất trong năm ở Hàn Quốc. "Nhờ việc đẩy mạnh thông tin về chính sách visa nhiều lần linh hoạt, cùng việc khai thác các đường bay mới tới hệ thống sân bay địa phương, chúng tôi tin rằng các rào cản du lịch sẽ dần được xóa bỏ," bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện Cơ quan Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO Việt Nam), nói.

Song song, chính quyền đô thị Seoul ngày 6/10 cho biết 100 nhà hàng và cơ sở kinh doanh ẩm thực đã được lựa chọn trong khuôn khổ cẩm nang “Gourmet 100” năm 2026. Danh sách được chia thành 7 nhóm gồm món ăn Hàn Quốc, món Âu, món Á, các nhà hàng thịt nướng, nhà hàng chay, quán cà phê và món tráng miệng, cùng các quán bar và quán rượu.

Tháng 10 luôn là thời điểm lượng khách quốc tế tăng cao nhất tại Hàn Quốc. Ảnh: Korea.net

Danh sách “Gourmet 100” năm nay quy tụ cả những nhà hàng cao cấp nổi tiếng lẫn các địa chỉ quen thuộc trong khu dân cư. Các điểm đến được nhắc tới gồm nhà hàng fine dining Mingles tại quận Gangnam, La Yeon ở quận Jung, nhà hàng mì lạnh kiểu Bình Nhưỡng Wooraeok tại khu Eulji-ro, cùng các quán cà phê đang được giới trẻ yêu thích như Nudake ở khu Dosan Park và Onion tại Seongsu-dong…

Chính quyền thành phố dự định tận dụng danh sách này để phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm. Các nhà hàng, quán cà phê, khu chợ và những khu phố được lựa chọn sẽ được tích hợp thành các nội dung phục vụ du khách trong quá trình lên kế hoạch tham quan Seoul.

Một trong những hoạt động trọng tâm là “Tuần lễ Ẩm thực Seoul” (Seoul Gourmet Week), dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 29/10 tại Dongdaemun Design Plaza (DDP). Chương trình sẽ bao gồm Tuần lễ Nhà hàng Seoul, Chợ Ẩm thực Seoul, các tour khám phá ẩm thực...

Trong khi đó, ngành du lịch Hàn Quốc đã triển khai K-Tour Pass tại thành phố biển Busan, nhằm "kéo" du khách di chuyển ra khỏi Seoul. Có giá từ 15.000 won (khoảng 280.000 đồng), K-Tour Pass gồm loại thẻ một chiều (giảm giá tới 40% cho các phương tiện giao thông liên tỉnh và tàu tốc hành đi Busan), hoặc loại thẻ dài ngày tích hợp với các loại vé tàu Korail từ 2 - 5 ngày.

Ngoài tiết kiệm chi phí đi lại, người sở hữu thẻ còn được vào cửa miễn phí tại 1 trong 35 điểm tham quan có thu phí ở Busan, cũng như được hưởng ưu đãi độc quyền tại 50 đối tác, gồm các quán cà phê, điểm trải nghiệm, tour tham quan. Du khách có thể sử dụng mã vạch điện tử trên điện thoại thông minh; hoặc chọn thẻ vật lý được phát hành tại các ki-ốt ở một số sân bay như Incheon, Gimpo và Gimhae, cũng như các ga tàu lớn ở Seoul và Busan.

Ngành du lịch Hàn Quốc đã triển khai K-Tour Pass tại thành phố biển Busan, nhằm "kéo" du khách di chuyển ra khỏi Seoul. Ảnh: Korea JoongAng Daily

Với lĩnh vực du lịch y tế, theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, từ ngày 1/10, nước này sẽ nâng số “đơn vị xuất sắc trong thu hút bệnh nhân nước ngoài” được chứng nhận từ 90 lên 112 đơn vị. Trong số này có 89 cơ sở y tế và 23 doanh nghiệp tư nhân. Đáng chú ý, số đơn vị nằm ngoài khu vực thủ đô Seoul được nâng từ 14 lên 22.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh du lịch y tế Hàn Quốc tăng trưởng mạnh. Năm 2025, lần đầu tiên số bệnh nhân nước ngoài đến Hàn Quốc vượt 2 triệu người. Riêng Seoul đón khoảng 1,76 triệu bệnh nhân, chiếm 87,2% tổng số. Theo Viện Kinh tế công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc, chi tiêu của bệnh nhân nước ngoài và người đi cùng trong năm 2025 đạt khoảng 12,5 nghìn tỉ won. Trong đó, riêng chi phí y tế khoảng 3,3 nghìn tỉ won, tạo ra hiệu ứng kinh tế ước tính 22,8 nghìn tỉ won.

Các đơn vị được chứng nhận sẽ được hưởng một số cơ chế hỗ trợ về thủ tục nhập cảnh, trong đó có xử lý thị thực điện tử trong khoảng 3 ngày, miễn một số giấy tờ chứng minh tài chính và mở rộng diện cấp thị thực cho người chăm sóc đi cùng bệnh nhân. Theo The Korea Times, từ tháng 10/2025 đến tháng 8/2026, số thị thực y tế C-3-3 được cấp thông qua các đơn vị được chứng nhận đạt 9.804 trường hợp, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, lần đầu tiên số bệnh nhân nước ngoài đến Hàn Quốc vượt 2 triệu người. Ảnh: Mybeautytrip.com

Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Lee Jin-soo cho biết việc mở rộng mạng lưới các đơn vị được chứng nhận nhằm thu hút nhóm khách du lịch y tế có mức chi tiêu cao, với nhu cầu không dừng ở điều trị mà còn mở rộng sang lưu trú và mua sắm. Chính phủ cũng sẽ tiếp tục xây dựng chính sách thị thực để đưa lợi ích kinh tế từ du lịch y tế tới các địa phương.