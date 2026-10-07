Tây Ninh thúc đẩy phát triển UAV thành ngành kinh tế mới

Sáng 7-10, tại Quảng trường Tô Quyền, phường Tân Ninh, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Ngày hội Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, chuyển đổi số phải dựa trên tri thức, dữ liệu và công nghệ. Dữ liệu trở thành tài nguyên phục vụ điều hành. AI xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và nền tảng số nâng cao năng lực dự báo, chất lượng phục vụ. Tỉnh định hướng chuyển các vấn đề cấp thiết thành bài toán đặt hàng, phối hợp với doanh nghiệp công nghệ, viện, trường và chuyên gia để thử nghiệm, đánh giá, nhân rộng giải pháp hiệu quả.

"Tỉnh Tây Ninh đã công bố Chiến lược phát triển hệ sinh thái phương tiện không người lái giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, kỳ vọng hình thành ngành kinh tế mới, thu hút đầu tư và tạo thêm việc làm chất lượng cao". Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa

Diễn ra từ nay đến hết ngày 9-10, điểm nhấn của ngày hội là hơn 200 gian hàng trưng bày, triển lãm và trải nghiệm công nghệ với 5 khu vực trọng điểm, gồm: hệ sinh thái phương tiện không người lái; trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và nền tảng số; nông nghiệp công nghệ cao; sản phẩm, công nghệ và kết quả nghiên cứu; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các sản phẩm tiêu biểu.

Người dân trải nghiệm các sản phẩm công nghệ

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày thiết bị UAV tại ngày hội

Ngày hội nhằm tạo không gian kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học và người dân, đưa các giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vào giải quyết những bài toán thực tiễn, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho Tây Ninh.