UBND TP Hà Nội được trao giải thưởng 'Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc' với hệ sinh thái iHanoi và HanoiWork

UBND TP Hà Nội được vinh danh trong hạng mục "Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc"

Chiều 14/10, lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026 diễn ra tại Hà Nội.

Theo Ban Tổ chức, năm 2026, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp nhận 467 hồ sơ tham dự ở cả 5 hạng mục. Qua hai vòng đánh giá của Hội đồng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn, vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu.

Các tổ chức, sản phẩm, giải pháp và cá nhân được tôn vinh ở 5 hạng mục giải thưởng, bao gồm: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; Tôn vinh cá nhân.

Tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards (VDA) 2026, UBND TP Hà Nội vinh dự được trao giải thưởng ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” với hệ sinh thái iHanoi và HanoiWork.

Cụ thể, tại hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”, giải thưởng được trao cho 8 cơ quan nhà nước.

Trong đó, Hệ sinh thái iHanoi và HanoiWork của thành phố Hà Nội; Trợ lý AI nội bộ hỗ trợ điều tra hiện trường và Phần mềm trưng cầu giám định số của Công an thành phố Hà Nội; Hệ sinh thái y tế số Thủ đô của Sở Y tế Hà Nội được trao giải thưởng.

Theo ghi nhận từ Ban giám khảo giải thưởng, chính quyền Hà Nội triển khai hệ sinh thái số quy mô lớn với ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi, giúp người dân và doanh nghiệp tương tác trực tuyến với chính quyền, sử dụng các tiện ích đô thị trên điện thoại và nền tảng không gian làm việc số hợp nhất của HanoiWork triển khai tại 180 đơn vị với 84.000 tài khoản. Thời gian chờ tại một số thủ tục giảm từ 1-2 giờ còn 15 phút.

Theo Chủ tịch Hội đồng chung khảo giải thưởng Nguyễn Quân, giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 được nâng cấp theo hướng bám sát yêu cầu thực tiễn, đồng thời đáp ứng mục tiêu của Nghị quyết 57 và các luật, chính sách mới ban hành.

Các tiêu chí đánh giá tập trung hơn vào công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược do Chính phủ xác định.

Tại Lễ trao Giải thưởng năm nay, bên cạnh hoạt động tôn vinh, sự kiện còn tạo cơ hội để khách mời trực tiếp trải nghiệm không gian ngập tràn công nghệ. Khách mời, khán giả có cơ hội giao lưu và tương tác với Robot AI, trải nghiệm dùng thử thiết bị thông minh, tham gia vào không gian camera 360 độ để có những short video trải nghiệm ấn tượng.

Đặc biệt, ngay phần mở đầu lễ trao giải là màn trình diễn múa tương tác laser mapping mang tên “Dòng chảy Việt Nam trong thế giới số”, kết hợp âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng và hình ảnh công nghệ. Mạch hình ảnh được xây dựng từ robot và các biểu tượng công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn, dữ liệu đến bản đồ số Việt Nam. Từ đó xây dựng thành phố thông minh, nhà máy số, nông nghiệp số, Chính phủ số. Các hình ảnh được kết nối thành một hành trình thị giác, phác họa sự chuyển động của công nghệ đang lan tỏa trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Giải thưởng "Chuyển đổi số Việt Nam 2026" hướng đến những mô hình thực chất, tạo ra giá trị rõ ràng cho nền kinh tế

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo giải thưởng, cho biết, với thông điệp “Tôn vinh giá trị thực - Lan tỏa tương lai số”, Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam không chỉ tôn vinh những gì mới về công nghệ, mà cao hơn là tôn vinh công nghệ ấy đã giúp ích gì cho con người, xã hội; không chỉ ghi nhận những thành tựu đã đạt được, mà còn khuyến khích những sáng kiến có khả năng mở ra tương lai.

VDA 2026 tôn vinh những mô hình chuyển đổi số thực chất, tạo ra giá trị rõ ràng cho nền kinh tế. Điểm mới của mùa giải năm nay là đổi mới quy chế và hệ thống tiêu chí đánh giá, chuyển trọng tâm từ việc ứng dụng công nghệ sang hiệu quả thực tế, được đo lường thông qua các chỉ số như năng suất lao động, chi phí vận hành, doanh thu và mức độ hài lòng của người dân, khách hàng. Cách tiếp cận mới này giúp nhận diện những mô hình không chỉ ứng dụng công nghệ mà còn chứng minh được hiệu quả trong thực tiễn.

TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải thưởng, cho rằng VDA 2026 được nâng cấp theo hướng bám sát yêu cầu thực tiễn, đồng thời đáp ứng mục tiêu của Nghị quyết 57 và các luật, chính sách mới ban hành. Các tiêu chí đánh giá tập trung hơn vào công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược do Chính phủ xác định.

Theo TS Nguyễn Quân, tính thực chất trong đánh giá cũng được nâng cao. Các đơn vị tham gia phải báo cáo chi tiết về quá trình phát triển sản phẩm và tổ chức triển khai, với những chỉ số cụ thể như doanh thu, lợi nhuận, đóng góp ngân sách nhà nước, số lượng người dùng, số doanh nghiệp ứng dụng và phạm vi tác động của sản phẩm đối với từng lĩnh vực hoặc toàn bộ nền kinh tế.

Được tổ chức thường niên từ năm 2018, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam do Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo, Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tính tới mùa 9, giải thưởng đã tiếp cận hơn 46.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; tiếp nhận hơn 3.000 hồ sơ tham dự và vinh danh khoảng 450 đơn vị, sản phẩm, giải pháp cùng cá nhân tiêu biểu. Qua các mùa giải, VDA góp phần ghi nhận, lan tỏa những mô hình ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.