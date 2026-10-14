Hàng loạt máy bay dân dụng Nga nhận thay đổi quan trọng

Các kỹ sư từ Viện Hàng không Moskva và công ty Tupolev dự định thực hiện thay đổi hệ thống điều khiển của máy bay chở khách tầm trung Tu-214 vào cuối tháng 10, cho phép giảm số lượng thành viên phi hành đoàn từ 3 xuống còn 2 người.

Theo kế hoạch, máy bay sẽ tiến hành loại bỏ vị trí kỹ sư bay trong buồng lái để tăng sức hấp dẫn thương mại của Tu-214: "Các chuyên gia đã bắt đầu phân tích thiết bị trên khoang và xác định những bộ phận cần tối ưu hóa hoặc thay thế", thông báo cho biết.

Họ lưu ý rằng “quyết định phải phù hợp với thời hạn nghiêm ngặt của dự án” nhằm sớm đưa chiếc Tu-214 vào trạng thái sản xuất hàng loạt, nhất là khi tiến độ đang chậm trễ khá xa.

Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov bày tỏ hy vọng rằng đến năm 2027 - 2028, Nga sẽ sản xuất ít nhất 20 máy bay Tu-214 mỗi năm, và theo thời gian, Tu-214 sẽ có phi hành đoàn 2 người theo đúng tiêu chuẩn.

Vào tháng 1/2026, Tập đoàn nhà nước Rostec thông báo trong bối cảnh giảm dần quy mô đội bay của các hãng hàng không Nga, chính quyền đã mở rộng chương trình khôi phục 12 máy bay cũ để phục vụ nhu cầu hàng không dân dụng, trong đó có Tu-214.

Bên cạnh Tu-214, máy bay SSJ-100 trang bị động cơ SaM146 với tầm bay mở rộng (RRJ-95B-100/LR-100) đã nhận được Phê duyệt thay đổi chính (MCA) cho thiết kế tiêu chuẩn, tài liệu này kéo dài thời hạn sử dụng dự kiến ​​của chiếc phi cơ lên 20 năm.

Văn bản do Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang (Rosaviatsia) ban hành quy định các giá trị sau đây cho tuổi thọ và thời gian sử dụng được chỉ định của máy bay: 20.000 chuyến bay, 40.000 giờ bay, 20 năm (trước đây là 15.000 chuyến bay, 25.000 giờ bay, 15 năm).

"Những giá trị mới này khẳng định độ tin cậy của thiết kế máy bay và tăng tuổi thọ sử dụng lên 40% so với giá trị thiết kế. Tập đoàn Yakovlev tiếp tục nỗ lực để đạt được các thông số thiết kế đã đề ra cho dòng máy bay SSJ-100.

Mục tiêu của công việc là đáp ứng nhu cầu của các hãng hàng không liên quan đến tiếp tục vận hành loại máy bay nói trên", ông Vladimir Lavrov - Kỹ sư trưởng thiết kế chương trình SSJ cho biết.

Hiện tại có 154 máy bay SSJ-100 đang hoạt động tại Nga. Tuổi thọ của dòng phi cơ được kéo dài dần cho đến khi đạt đến thời hạn sử dụng theo thiết kế.

Việc kéo dài tuổi thọ cho các thành phần kết cấu chính được xác định dựa trên những tính toán, thử nghiệm độ bền của cấu trúc kích thước thật và kinh nghiệm vận hành, tất cả đều do nhà phát triển máy bay thực hiện.

Tiêu chí chính để kéo dài tuổi thọ là đánh giá sự tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn bay về độ bền, tuổi thọ cùng với khả năng chống ăn mòn của vật liệu, theo nhận xét, chiếc SSJ-100 hoàn toàn đáp ứng những đòi hỏi này.